Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Trailer stimmt auf Patch 5.5 "Death Unto Dawn" ein

"Neue Aufträge des Hauptszenarios - Die zweiteilige Fortsetzung der Erzählung wird den Weg für die Geschichte von Endwalker ebnen.

Neuer Allianzen-Raid - Das dritte Kapitel der von NieR inspirierten Allianzen-Raid-Serie "YoRHa: Dark Apocalypse".

Update für die Auftragsreihe "Die Schlacht um Werlyt" - Das spannende Finale der Geschichte um Gaius und den Krieger des Lichts und deren Bemühungen, das Kaiserreich an der Entwicklung von Kriegsmaschinen zu hindern.

Neue Prüfung: "The Cloud Deck" - Spieler können sich in dieser neuesten Prüfung der furchterregenden Diamant-Waffe stellen. Dieser Kampf kann in normaler und epischer Schwierigkeitsstufe abgeschlossen werden.

Neuer Dungeon: "Paglth'an" - Spieler können diesen neuen Dungeon entweder zusammen mit anderen Abenteurern oder einer Gruppe NPCs im NPC-Koop in Angriff nehmen.

Neuerungen in der Auftragsreihe der "Königinnenwache" - Spieler können ihre Waffen des Widerstands auf die letzte und mächtigste Stufe verbessern und das neue Gebiet "Zadnor" erkunden.

Neue Traumprüfung - Die nächste verstärkte Version eines bestehenden Primae wird auf Helden der Stufe 80 losgelassen, um Spielern eine neue Herausforderung und die Chance auf einzigartige Belohnungen zu liefern.

Neues für Handwerker - Hochstufige Handwerker können sich in Patch 5.5 auf neue Inhalte freuen, die ihnen besondere Errungenschaften und einzigartige Werkzeuge bescheren.

Neues vom Wiederaufbau Ishgards - Die Bewohner der Himmelsstadt werden regelmäßig Feste begehen, um den Abschluss des Wiederaufbaus zu feiern.

Neuerungen für den Erkundungsmodus - Der Erkundungsmodus wird auf alle Dungeons der Stufe 70 ausgeweitet. Diese Funktion erlaubt es Spielern, Dungeons auf der Jagd nach eindrucksvollen und lustigen Schnappschüssen ganz ohne Risiken zu erkunden und sogar ihre Reittiere und Begleiter herbeizurufen. Außerdem werden Spieler nun in der Lage sein, Bardenkompositionen im Dungeon einzusetzen und ihre Musikinstrumente zu spielen.

Neues zu Kompositionen - Spieler können nun zu jeder Zeit während ihrer Aufführung ihre Instrumente wechseln. Des Weiteren wird ein neues Instrument hinzugefügt.

Job-Anpassungen für PvE und PvP, neue Wunschlieferungen, Aktualisierung für "Auf großer Fahrt", neue Reittiere und mehr."



Square Enix hat einen Trailer zur Einstimmung auf Patch 5.5 "Death Unto Dawn" für Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers veröffentlicht. Das Update soll am 13. April 2021 erscheinen und wird über zwei Teile hinweg zur Endwalker -Erweiterung überleiten. Im ersten Teil wird das dritte Kapitel von "YoRHa: Dark Apocalypse" im Vordergrund stehen. Die Patch-Website findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Patch 55 Death Unto DawnWeitere Details zu den Inhalten von Patch 5.5 (laut Publisher):Am 13. April 2021 soll ebenfalls die PS5-Version von FF14 Online in die offene Betatestphase übergehen. Die PS5-Umsetzung soll 4K-Auflösung unterstützen, von höheren Bildraten profitieren und schnellere Ladezeiten bieten. Weitere Optimierungen wie eine Verbesserung der Grafik sind mit zukünftigen Updates geplant. Spieler, deren FF14-Account eine Lizenz für die PlayStation-4-Version vorweist, können die PlayStation-5-Version zu Beginn der offenen Beta-Phase ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen. Neue Spieler können derweil mit der PlayStation 5 über die kostenlose Testversion des Spiels zugreifen. Die Vollversion des Spiels wird nach Abschluss der offenen Beta-Phase auf der PlayStation 5 erhältlich sein.Die vierte Erweiterung Final Fantasy 14 Online: Endwalker wird voraussichtlich im Herbst 2021 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4 und Mac erscheinen. Endwalker ist der Abschluss der Geschichte um Hydaelyn und Zodiark ( wir berichteten ).