Breach: Kooperatives Action-Rollenspiel wird noch im Early Access eingestellt; QC Games schließt die Pforten - 4Players.de

QC Games schließt die Pforten und zugleich wird die Entwicklung von Breach noch im Early Access eingestellt . Das kooperative Action-Rollenspiel ehemaliger BioWare-Mitarbeiter ging am 17. Januar 2019 in den kostenpflichtigen Early Access und sollte "irgendwann" Free-to-play werden. Der 3. April wird als der letzte Tag für QC Games beschrieben. Am 4. April wurde der Verkauf von Starter Packs und "QC Points" eingestellt. Die Server sollen zunächst noch weiter laufen. Diejenigen, die kürzlich Käufe getätigt haben, können Rückerstattungen anfordern Gründe für die plötzliche Einstellung des Projekts und das Ende von QC Games wurden nicht genannt, aber die Spielerzahlen sprechen für sich. In den letzten 30 Tagen lag die durchschnittliche Spielerzahl bei 41.Wir konnten den geistiger Nachfolger des eingestellten Shadow Realms vor dem Early-Access-Start anspielen und waren nicht sehr angetan. Nach dem ersten Anspielen wirkte das Spiel wie ein wildes Potpourri aus bekannten Elementen, das wenig eigenständig erschien und nicht so wirkte, als würde es genug motivierenden Stoff bieten, um über längere Zeit fesseln zu können.Letztes aktuelles Video: Welcome to Breach - Steam Early Access