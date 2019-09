Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands: Farm-Abenteuer in einer offenen Inselwelt im Trailer - 4Players.de

Passend zur Tokyo Game Show 2019 ist von Merge Games, rokapublish und Lemonbomb Entertainment ein weiterer Trailer zu Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands veröffentlicht worden. Das Farm-Abenteuer in einer offenen Inselwelt wird im Oktober 2019 auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die PC-Version soll derweil im vierten Quartal 2019 folgen. Bereits über 95.000 Mal soll der Titel auf Wunschlisten von Spielern auf Steam stehen, erklärten die Entwickler weiter.Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands soll "Farming", "Crafting" und Abenteuer miteinander verbinden. Als Inspirationsquellen werden The Legend of Zelda, Yonder, Stardew Valley, Harvest Moon, Farm Together, My Time at Portia und Super Mario genannt.In Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands strandet ein Schiff an einer Küste einer vermeintlich paradiesischen Insel. Als Sohn des schwer verletzten Kapitäns übernimmt man die Führungsrolle und errichtet ein Überlebenscamp. Da die Nahrungsquellen an Land begrenzt sind, pflanzt man eigene Nahrung an, errichtet eine kleine Farm und baut diese stetig aus. Der Plan ist es, mit vereinten Kräften der Crewmitglieder ein neues Schiff zu bauen. Sind die Crew-Mitglieder zufrieden und gut gesättigt, helfen sie tatkräftig beim Farming, während man die sieben Inseln erforschen und nach brauchbaren Schätzen suchen kann. Dabei soll man Rätsel lösen, Herausforderungen meistern und gegen übernatürliche Gefahren kämpfen müssen. Ein Mehrspieler-Modus ist bisher nicht geplant.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer