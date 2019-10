Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands: Farm-Abenteuer auf PC, PS4, Switch und Xbox One gestrandet - 4Players.de

rokapublish, Wild River und Merge Games haben das insulare Farm-Abenteuer Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands von Lemonbomb Entertainment am 17. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Beim Download via Steam eShop und Microsoft Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro gewährt. Die Konsolen-Fassungen sind außerdem als Boxversionen im Einzelhandel erhältlich. Auf PS4 und Switch sogar als Signature Edition Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (derzeit sind lediglich 51 Prozent von 33 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei nur 2,2 von fünf Sternen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands ist ein Open-World-Erkundungs- und Farming-Abenteuer voller Quests und Entdeckungen! Du erleidest Schiffbruch auf einer mysteriösen Inselgruppe. Es liegt an dir zu überleben und die Geheimnisse tief im Herzen der Inseln zu lösen, um zu entkommen!Farme, baue und koche, um zu überleben, und übernimm die Verantwortung für die Errichtung eines Lagers voller Überlebender. Mit dem Ziel, ein neues Schiff für die Flucht zu bauen, brichst du auf eine Reise auf durch eine Vielzahl von Inseln mit nützlichen Schätzen und Gegenständen!Es erwarten dich viele spannende Quests - sowie zahlreiche Gefahren und Bedrohungen. Wirst du das Geheimnis um die verwunschenen Inseln lüften? Das ist der einzige Weg zur Flucht. Erwecke den Abenteurer tief in dir!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer