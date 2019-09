Civilization 6: Gathering Storm: Vorstellung des September-Updates - 4Players.de

Die Entwickler von Civilization 6: Gathering Storm haben das September-Update für PC vorgestellt . Der Patch umfasst sechs neue Karten, zu denen auch gespiegelte Karten für Multiplayer-Matches gehören. Zugleich sollen die Küstenstädte verbessert werden. Außerdem haben sie einen "neuartigen Mehrspieler-Modus" angekündigt, der allerdings nur erwähnt und nicht weiter ausgeführt wurde. Die geplanten Balance-Anpassungen werden in den letzten zwei Minuten des folgenden Videos gezeigt. Ein konkreter Termin für das Update wurde nicht genannt.Last but not least wurde erneut bestätigt, dass die beiden Erweiterungen Rise & Fall sowie Gathering Storm bis zum Jahresende auf Switch veröffentlicht werden sollen. Rise & Fall ist derweil für iOS erhältlich.Letztes aktuelles Video: September 2019 Update