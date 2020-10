Monster Hunter (Kinofilm): Trailer: Milla Jovovich auf Monsterjagd; Starttermin steht fest

Mittlerweile ist auch der erste Trailer zum Monster-Hunter-Kinofilm von Sony Pictures Entertainment veröffentlicht worden (siehe unten). Der Film mit Milla Jovovich in der Hauptrolle soll laut Constantin Film am 03. Dezember 2020 in den Kinos anlaufen.Beschreibung laut Sony Pictures : "Hinter unserer Welt verbirgt sich eine andere: eine Welt voller gefährlicher und mächtiger Monster, die ihr Reich mit tödlicher Grausamkeit beherrschen. Als ein unerwarteter Sandsturm Hauptmann Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in eine neue Welt transportiert, sind die Soldaten schockiert, als sie entdecken, dass diese (...) Monster (...) gegen ihre Feuerkraft immun sind. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Truppe auf den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den mächtigen Kreaturen immer einen Schritt voraus zu sein. Während Artemis und Hunter langsam Vertrauen aufbauen, entdeckt sie, dass er Teil eines Teams unter der Führung des Admirals (Ron Perlman) ist. Angesichts einer Gefahr, die so groß ist, dass sie ihre Welt zu zerstören droht, vereinen die Krieger ihre einzigartigen Fähigkeiten, um sich für den ultimativen Showdown zusammenzuschließen."Letztes aktuelles Video: Official TrailerFür Drehbuch und Regie ist Paul W. S. Anderson verantwortlich, der schon die Film-Adaption von Resident Evil umgesetzt hatte - auch damals mit Milla Jovovich als Hauptdarstellerin, die mittlerweile seine Ehefrau ist. Bei Mortal Kombat, Event Horizon, Die drei Musketiere und Alien vs. Predator saß er ebenfalls auf dem Regiestuhl.