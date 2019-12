Spielemarkt: Black Friday: Switch-Rekordverkaufswoche in den USA; Xbox One knapp vor Switch in Großbritannien - 4Players.de

In der Thanksgiving-Woche (24. bis 30. November 2019) erzielte Nintendo die beste Switch-Verkaufswoche überhaupt in den USA. Über 830.000 Exemplare von Switch und Switch Lite wurden in der besagten Woche verkauft. Vor allem Black-Friday-Angebote wie Switch plus Mario Kart 8 Deluxe feuerten die Verkäufe an. Derzeit befinden sich in den USA knapp 17,5 Mio. Switch-Konsolen in Umlauf.Pokémon Schwert & Schild haben sich in den Vereinigten Staaten bisher über drei Millionen Mal verkauft. Mario Kart 8 Deluxe liegt bei 8,5 Millionen, Super Smash Bros. Ultimate bei 8 Millionen, Super Mario Odyssey bei 6,5 Millionen und New Super Mario Bros. U Deluxe bei 1,5 Millionen verkauften Exemplaren. Diese Daten stammen direkt von Nintendo of America . Angaben über das Abschneiden von PlayStation 4 und Xbox One in den USA liegen noch nicht vor.In Großbritannien setzte sich die Xbox One an die Spitze der Hardware-Verkaufszahlen. Die Daten aus dem Vereinigten Königreich umfassen jedoch nur den Black Friday. Die Microsoft-Konsole lag laut GamesIndustry nur wenige Exemplare vor der Nintendo-Konsole. Die Xbox wurde mit diversen Spielen wie Sea of Thieves, Minecraft und Fortnite in Paketen angeboten - deswegen sprangen Sea of Thieves und Minecraft auch wieder in die Top Ten der Software-Verkäufe.Insgesamt wurden mehr als 100.000 Xbox-Konsolen verkauft - leicht weniger als im vergangenen Jahr. Die beliebteste Version war die Xbox One All-Digital Edition, höchstwahrscheinlich dank Xbox Game Pass. Nintendo Switch profitierte von Lite-Angeboten und Paketen mit Labo, Mario Kart 8: Deluxe und Pokémon Schwert & Schild. Die Neon-Switch-Variante mit der längeren Akkulaufzeit war die meistverkaufte Switch-Version. Nintendo verkaufte am Black Friday mehr Switch-Konsolen als im Vorjahr. Wird der generierte Umsatz betrachtet, liegt Nintendo Switch aufgrund des höheren Verkaufspreises aber vor Microsoft. Sony verkaufte ca. 60.000 PS4-Konsolen. Die beliebtesten PS4-Bundles enthielten FIFA 20 und Call of Duty: Modern Warfare. Die PlayStation-4-Angebote werden von GamesIndustry als nicht so aggressiv wie die Rabattangebote von Microsoft beschrieben.Alles in allem sind die Verkäufe der PlayStation 4 und der Xbox One im Gesamtjahr 2019 in Großbritannien gegenüber 2018 deutlich rückläufig, obwohl dies zu erwarten war, da die Next-Generation-Konsolen in den Startlöchern stehen. Die Verkäufe der Xbox One sind seit Jahresbeginn um 35 Prozent und der PlayStation 4 um 45 Prozent zurückgegangen. Nintendo Switch profitiert von diesem Trend und legte seit Jahresbeginn um mehr als 13 Prozent zu.