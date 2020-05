Spielemarkt: Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf PlayStation 5, Xbox Series X & Internet-Cafés (China)

Niko Partners, ein asiatisches Marktforschungsunternehmen im Spiele-Sektor, hat einen Bericht (via Gamedaily ) veröffentlicht, der die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie untersucht und dabei den chinesischen Markt in den Blickpunkt nimmt. Die Analyse reicht von den Auswirkungen des Virus auf die Spiele-Nutzung bis hin zu den Internet-Cafés. Der Bericht befasst sich ebenfalls mit den Implikationen für die Veröffentlichung der Next-Generation-Konsolen am Ende des Jahres. Die Analysten stellten fest, dass im vergangenen Jahr ungefähr 90 Prozent der in die USA importierten Videospielkonsolen in China hergestellt wurden. Da aufgrund der Schließung der überwiegenden Mehrheit der chinesischen Fabriken im Februar 2020 fast gar keine Produktion möglich war, könnte der Konsolen-Markt bei der Einführung von PlayStation 5 und Xbox Series X mit einer angespannten Angebotssituation (wenige Exemplare verfügbar) und überhöhten Preisen konfrontiert werden."Komponentenknappheit und Logistikprobleme werden die Produktions- und Transport-/Versandkosten für Next-Generation-Konsolen erhöhen, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unwahrscheinlich, dass Sony und Microsoft die Konsolen für 400 Dollar oder darunter verkaufen werden, ohne einen erheblichen Verlust in Kauf zu nehmen. Wie in dem Bericht angemerkt, könnten Software-Verzögerungen, eine bevorstehende Rezession, höhere Konsolenpreise und Cross-Generation-Spiele [Spiele, die auf der aktuellen und der nächsten Konsolen-Generation laufen] den derzeitigen Konsolen-Besitzern zunächst nur einen niedrigen Anreiz für ein Upgrade [der Konsole] bieten", schreibt Daniel Ahmad (Senior Analyst bei Niko Partners).In dem Bericht, der sich hauptsächlich auf den chinesischen Markt bezieht, wird hervorgehoben, dass Tencent und NetEase während der Pandemie die Charts in China dominiert haben. Ihre Dominanz wurde durch das Coronavirus nur noch weiter verstärkt. Eine Überraschung war hingegen "AFK Arena" von Lilith Games, das sich auf Platz 3 der Charts halten konnte. "Bemerkenswert war auch das Wiederaufleben klassischer Spiele und älterer Titel, wobei viele in die Spiele zurücksprangen, die in der jeweiligen Kindheit gespielt wurden", heißt es. Generell seien die Gaming-Aktivitäten in China (wenig überraschend) deutlich gestiegen. So legte der Konsum von Smartphone-Spielen anhand der Spielstunden um 97 Prozent zu.Daniel Ahmad erwartet außerdem, dass die immens beliebten Internet-Cafés nach der Coronakrise mit Problemen kämpfen werden (Sauberkeit, Hygiene, soziale Distanzierung). Er erwartet z.B., dass viele Nutzer, die in die Internet-Cafés zurückkehren werden, eigene Peripherieteile (Headset, Tastatur, Maus etc.) mitbringen werden, aus Angst vor Keimen/Viren.Alles in allem zeichnet der Bericht (laut Gamedaily ) ein Bild einer vielfältigen Industrie, deren unterschiedliche Sektoren auf unterschiedliche Weise von der Covid-19-Pandemie betroffen sein werden. So sind die allgemeinen Einnahmen im Gaming-Bereich zwar deutlich gestiegen, aber die Werbeeinnahmen (im Mobile-Segment) gingen stark zurück. Auch die Zahl der Livestreaming-Zuschauer stieg, aber eSports-Turniere wurden abgesagt, während die Szene mit der Logistik der Durchführung virtueller Veranstaltungen zu kämpfen hat(te).