Spielemarkt: Saudischer Staatsfonds erwirbt Anteile an Activision, EA und Take-Two für 3,3 Mrd. Dollar

Der saudische "Public Investment Fund" (PIF), also die staatliche Beteiligungsgesellschaft unter dem Vorsitz des (umstrittenen) Kronprinzen Mohammed bin Salman, hat Anteile an Spiele-Publishern in Höhe von 3,3 Mrd. Dollar gekauft. Die Investitionen wurden bereits im vierten Quartal 2020 getätigt, sind aber laut Eurogamer.net via Al Jazeera erst kürzlich in einem Bericht der US Securities and Exchange Commission ( SEC ) ans Licht gekommen. Der PIF investierte 1,3 Mrd. Dollar in Activision Blizzard (Aktienanteil: 3,5 Prozent), 1 Mrd. Dollar in Electronic Arts (Aktienanteil: 2,6 Prozent) und 825 Mio. Dollar in Take-Two Interactive (Aktienanteil: 3,5 Prozent).Laut dem Bericht sind das nicht die ersten Investitionen des saudischen Kronprinzen in dem Bereich der Computer- und Videospiele. Im vergangenen November kaufte die Wohltätigkeitsorganisation des Kronprinzen (Misk) ein Drittel des japanischen Spieleherstellers SNK, mit dem Ziel, seinen Anteil auf 51 Prozent zu erhöhen, womit er jetzt Mehrheitsaktionär des Unternehmens ist. Im Juni 2020 wurde bei dem League of Legends European Championship ein Sponsorendeal mit dem saudi-arabischen Städtebauprojekt Neom angekündigt, bevor Riot Games nach heftiger Kritik den Deal rückgängig machte ( wir berichteten ).Mohammed bin Salman (Kronprinz, Verteidigungsminister und stellvertretender Premierminister Saudi-Arabiens) ist ein bekannter Videospiel-Fan, der u.a. gerne Call of Duty spielt. Er wurde auch für die Ermordung des Washington-Post-Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht - sowie für die Menschenrechtssituation des Landes. Bei Kotaku wird noch berichtet, dass Videospiele zwar kein expliziter Bestandteil der Vision 2030 für Saudi Arabien seien (Propagandakampagne um Investoren und Tourismus anzulocken sowie den Ruf als fortschrittliche Nation zu verbreiten), aber diese Investitionen demselben Muster und dem demselben Ziel wie die Investitionen, die sein Regime in Sport, Esports und professionelles Wrestling getätigt hat, folgen würden.