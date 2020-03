Warborn: Die Mechs marschieren im Juni auf PC, PS4, Xbox One und Switch ein

Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC) Screenshot - Warborn (PC)

Die rundenbasierten Mech-Strategie Warborn wird am 12. Juni 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erscheinen, wie Raredrop Games und PQube bekannt geben. Die PS4- und Switch-Fassungen sollen sowohl digital als auch physisch angeboten werden.Auf dem PlayStation Blog stellt Director Josh Regan Spielinhalt und -ablauf näher vor: "Warborn spielt im Auros-System, wo die Entdeckung eines Materials namens Eionite einem raschen technologischen Fortschritt geschaffen. Streitigkeiten über das Territorium, spalten die Menschheit im Universum und ziehen das System in eine Ära des Krieges. In diesem neuen Zeitalter entsteht die 'Variable Armor' (VA), eine fortschrittliche Bipedalwaffe, die von einem Piloten (menschlich) gesteuert wird. Es verändert die Kriegsführung im gesamten System für immer.In der Kampagne von Warborn übernehmt ihr das Ruder als einer von vier Kommandanten. Jeder von ihnen hat seine eigenen Loyalitäten und Motivationen. Die Spannungen zwischen den Fraktionen sind nach einem großen Konflikt stark und es entstehen so langsam neue Bedrohungen. Als Kommandant müsst ihr eure Streitkräfte mit Variable Armour auf Schlachtfeldern im gesamten Sonnensystem einsetzen. Vom Planeten Cerulia bis hin zu den Weltraumkolonien von Nethalis.Das Gameplay ist rundenbasiert und wechselt zwischen euch und dem Gegner hin und her. Während eures Zuges könnt ihr verschiedene Missionsziele erreichen, indem ihr die Einheiten mit Variable Armour über das Schlachtfeld schickt, Verstärkung von Landungsschiffen anfordert und Befehle erteilt, um den Feind zu attackieren.Nach dem Bewegen einer Einheit erhaltet ihr einige von Fähigkeiten, die einzigartig für jede Art von Variable Armour sind. Damit könnt ihr in Aktion treten, den Feind angreifen, Strukturen erobern oder Verbündeten helfen - abhängig von den Fähigkeiten der Variable Armour. Sobald ihr den Feind im Visier habt und einen Angriff ausgewählt habt, explodiert die taktische Karte und geht in eine coole Kampfsequenz über.""Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet Warborn auch einen Gefechtsmodus, bei dem ihr mit benutzerdefinierten Spieleinstellungen gegen eine KI spielen könnt. Wenn ihr euch fit und wettbewerbsfähig fühlt, haben wir auch einen Online-Mehrspielermodus für euch. Für alle Kreativen unter euch: Es gibt einen vollständigen Karten-Editor im Spiel und ihr könnt eure besonderen Karten in privaten Mehrspieler-Matches entweder gegen die KI oder andere Spieler ausprobieren."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Kampf