Prodeus: An Brutal Doom erinnernder Shooter in den Early Access gestartet

Humble Games und Entwickler Bounding Box Software haben Prodeus gestern als Early-Access-Titel auf Steam sowie GOG und direkt bei Humble veröffentlicht. Etwa acht bis zwölf Monate lang soll es dort mithilfe der Community fertiggestellt werden, wobei die Prämisse "when it's ready" höchste Priorität hat.Prodeus ist ein Shooter alter Schule, der die Möglichkeiten moderner Technologie mit der Ästhetik früherer Spiele vereinen soll. Explosionen und Gewaltdarstellungen gibt es im Übermaß - tatsächlich erwähnt die Beschreibung gar "unendlich Blut". Ein Level-Editor ist ebenfalls enthalten. Der Soundtrack stammt von Retro-Spezialist Andrew Hulshult (Brutal Doom, Amid Evil Wrath: Aeon of Ruin ) und ist ebenfalls auf Steam sowie auf Bandcamp erhältlich.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer