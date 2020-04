Mafia 2: Hinweise auf eine Definitive Edition für PC, PS4 und Xbox One

Allem Anschein nach befindet sich eine Definitive Edition von Mafia 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung. Zunächst tauchte die Definitive Edition in der Datenbank mit Alterseinstufungen in Südkorea auf (The Game Rating and Administration Committee of Korea) und danach in Taiwan via Gematsu . In Taiwan wurden zudem die Plattformen genannt. Darüber hinaus wurde eine Mafia 3: Definitive Edition für PC, PS4 und Xbox One entdeckt.Mafia 2 erschien 2010 für PC, PS3 und Xbox 360 und im Dezember 2011 für Mac ( zum Test ). Mafia 3 wurde im Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht ( zum Test ). Es ist davon auszugehen, dass die "definitiven Editionen" sowohl Verbesserungen/Überarbeitungen für aktuelle Systeme als auch sämtliche Erweiterungen umfassen werden. Der Begriff "Remaster" ist in dem Zusammenhang nicht gefallen. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.Letztes aktuelles Video: Joes Adventure Launch-Trailer