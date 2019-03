Red Dead Online: Update-Ausblick: Offensive und defensive Spielstile sowie Feindseligkeiten (Anti-Griefing) - 4Players.de

Weitere Missionen aus 'Ein Land der Möglichkeiten': Führt Jessica LeClerks Streben nach Rache fort und erlebt den Weg eines Revolverhelden oder eines Gesetzlosen

Neue Free-Roam-Missionsgeber und -Missionsarten: Red Dead Online spielt in den Jahren vor den Ereignissen des Einzelspieler-Modus, rechnet also damit, eine ganze Reihe neuer und bekannter Gesichter anzutreffen, während ihr durch das Grenzland reist

Die Einführung von dynamischen Events: Wehrt Überfälle ab, startet Rettungsaktionen, verteidigt Hilfsbedürftige und mehr, während ihr durch die Welt reist

Verbesserungen am Charakter-Editor

Umstrukturierte tägliche Herausforderungen, die Feindseligkeiten im Free Roam reduzieren Serien für größere Belohnungen einführen

Die Rückkehr einer weiteren klassischen Waffe, dem LeMat Revolver aus dem originalen Red Dead Redemption

26. März: Zielrennen und zusätzliche Early-Access-Inhalte auf PlayStation 4: Offene Zielrennen

2. April: Showdown-Modus: Up In Smoke

9. April: Showdown-Modus: Plunder

Das nächste große Update für die Beta von Red Dead Online ist derzeit für den "späten Frühling 2019" geplant. Neben neuen Free-Roam-Missionen und weiteren Missionen aus der Reihe "Ein Land der Möglichkeiten" sind weitere Anti-Griefing-Maßnahmen geplant, die als das Feindseligkeits-System bezeichnet werden.Das Feindseligkeits-System soll mit dynamischen Funktionen in Konfrontationen und Spieler-gegen-Spieler-Situationen auftrumpfen. Rockstar Games: "Zum Beispiel können sich angegriffene Spieler verteidigen, ohne ihr Kopfgeld zu erhöhen oder ihre Ehre zu verringern. Zuvor wurden Angreifer und Angegriffene als Feinde markiert, jetzt werden Angreifer sofort als Feind für den angegriffenen Spieler sichtbar werden. Wenn Spieler ihre Angreifer töten, bauen sie keine Feindseligkeit auf. Feindseligkeits-Steigerungen werden in strukturierten Events wie in Free Roam Events, -Missionen, Showdowns und Rennen nicht eingeführt. Spieler-gegen-Spieler-Verhalten in Bezug auf Free-Roam-Missionen verursacht zwar keine Feindseligkeit, nicht teilnehmende Spieler anzugreifen hingegen schon. Viele weitere Funktionen des Feindseligkeits-Systems werden zu einem ausgewogenen Spielerlebnis für alle Spielstile beitragen."Des Weiteren sind offensive und defensive Spielstile geplant : "Manche Spieler wollen sich einfach nur mit der Spielwelt verbunden fühlen und in Frieden reiten, jagen oder fischen. Wir wollen diese Option anbieten und diesen Spielern trotzdem die Möglichkeit geben, mit dem Rest der Welt zu koexistieren. Der offensive Spielstil ist nicht viel anders als das zurzeit bekannte Free Roam, während der defensive Spielstil eine weiterentwickelte Version des passiven Modus ist, entworfen für ein lebensechteres Erlebnis von Red Dead Online. Es bietet mehr Flexibilität für Interaktionen mit der Spielwelt an, wobei feindliche Auseinandersetzungen mit anderen Spielern in den Hintergrund rücken.Sich für einen passiven Spielstil zu entscheiden, eröffnet die Möglichkeit zu einer ausgewogenen, gewaltfreieren Erfahrung: defensive Spieler können nicht gefesselt werden – sollte ein defensiver Spieler jedoch einen anderen Spieler fesseln, wird er vom defensiven Spielstil entfernt und steigert seine Feindseligkeit beträchtlich. Defensive Spieler können nicht als Ziel erfasst werden, können aber auch andere Spieler nicht als Ziel erfassen.Defensive Spieler können im freien Zielen zwar sowohl erfasst werden als auch selber andere Spieler erfassen, kritischen Schaden können sie jedoch weder erleiden noch anrichten – erleidet ein defensiver Spieler einen Kopfschuss, überlebt er diesen und kann sich mithilfe des Feindseligkeits-Systems verteidigen oder fliehen, ohne den defensiven Spielstil zu verlassen. Der defensive Spielstil bringt viele weitere Anpassungen mit sich, die nahtlos mit den anderen Systemen wie dem Feindseligkeits- und dem Kopfgeld-System zusammenpassen werden und so alle Spieler mit der Welt verankern werden."Zu den weiteren Neuerungen gehören:In dieser Woche wird die Angel-Herausforderung der Liste der Free-Roam-Events hinzugefügt (Ziel: Angelt das höchste Gesamtgewicht an Fischen, und zwar in drei verschiendenen Gewässern: Seen, Flüsse und Sümpfe).Letztes aktuelles Video: Beta Update