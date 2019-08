Red Dead Online: Baldiges Update bringt die drei Rollen Kopfgeldjäger, Händler und Sammler - 4Players.de

Screenshot - Red Dead Online (PS4) Screenshot - Red Dead Online (PS4) Screenshot - Red Dead Online (PS4)

Rockstar Games wird "in Kürze" ein Update für Red Dead Online in Red Dead Redemption 2 veröffentlichen, das die drei Rollen "Kopfgeldjäger, Händler und Sammler" einführen wird. Diese drei Rollen versprechen unterschiedliche Wege im Spiel voranzuschreiten - inkl. speziell darauf zugeschnittenen Spiel-Elementen und Vorteilen. Man kann entweder alle drei Rollen gleichzeitig spielen oder sich nur für eine Rolle entscheiden. Die Rollen "Kopfgeldjäger, Händler und Sammler" sollen den Anfang machen.Kopfgeldjäger: "Ein lizenzierter Kopfgeldjäger kann Zielpersonen aufspüren und festnehmen - oder töten, je nachdem wie ehrenhaft ihr bei eurer Tätigkeit seid. Von Zeit zu Zeit kann auch ein Spieler in der Nähe, auf den ein entsprechend hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, als Ziel ausgewiesen werden. Durch den Spielfortschritt werden spezielle Gegenstände wie ein verstärktes Lasso für besonders hartnäckige Zielpersonen freigeschaltet sowie schwierige Revolvertricks und verbesserte Fähigkeiten beim Spurenlesen wie die Verwendung von Adlerauge im Sprint oder im Galopp und viele weitere besondere Fähigkeiten, Gegenstände und Upgrades."Händler: "Dank eures zuverlässigen Gefährten Cripps und seiner Kenntnisse über Felle, Häute und das Fleischerhandwerk, seid ihr in der Lage, neue Gelegenheiten zu ergreifen, um Materialien zu sammeln und wertvolle Artikel zum Verkauf herzustellen. Indem ihr eure Fähigkeiten als Händler verbessert, schaltet ihr einen Waffenschrank und einen Suppentopf als Verbesserungen für euer Lager frei und ihr könnt sogar einem Hund beibringen, euch vor drohenden Angriffen gegen das Lager zu warnen. Wenn euer Geschäft weiter wächst, könnt ihr neue Fähigkeiten erlernen, eure Tasche verbessern oder neue Hilfsmittel verwenden wie etwa den Jagdwagen, um größere Warenmengen zu transportieren, und vieles mehr."Sammler: "Haltet in der Wildnis Ausschau nach einer geheimnisvollen reisenden Händlerin, um den Weg des Sammlers einzuschlagen. In dieser Rolle sucht ihr nach verlorenem Schmuck, seltenen Pfeilköpfen und anderen Schätzen, die ihr anschließend als Einzelstücke oder in besonders wertvollen Sets verkauft. Mit steigendem Fortschritt erhaltet ihr Zugriff auf Werkzeuge, die euch bei eurer Suche helfen, wie ein veredeltes Fernglas, eine Pferdelaterne und sogar einen Metalldetektor. Außerdem erlernt ihr zusätzliche Fähigkeiten, um die größten Raritäten in der Welt zu suchen und zu finden."Die Entwickler versprechen noch zusätzliche Verbesserungen: "Substanzielle und weitreichende Veränderungen gibt es in den Bereichen Kampf und Bewegung, um ein direkteres Steuerungssystem zu ermöglichen, das sich aber immer noch natürlich anfühlt. Eine weitere Schadensreduzierung bei defensiven Spielern ist ebenfalls in Arbeit und das Spiel merkt sich nun auch euren bevorzugten Spielstil (offensiv oder defensiv), wenn ihr das Spiel verlasst und neu startet. Darüber hinaus werden sich in der Welt viele weitere plünderbare Gegenstände finden wie Container oder Wagen oder hin und wieder auch ein goldener Zahn einer bedauernswerten Seele. Das nächste Update für Red Dead Online beinhaltet auch die Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters zurückzusetzen und vieles, vieles mehr."Letztes aktuelles Video: Trailer