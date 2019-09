Red Dead Online: September-Update mit drei Spezialrollen und vielen Verbesserungen - 4Players.de

Konzentration: Ziele leuchten rot in Adlerauge

Verstärktes Lasso: Ein Lasso aus verstärktem Seil, um gesuchte Personen sicher zu fesseln

Rückwärtsdrehung: Führt eine Rückwärtsdrehung mit einer Pistole oder einem Revolver aus

Verbesserung der Arzneitasche: Tragt mehr Gegenstände in eurer Arzneitasche

Adlerauge+: Verfolgt Gegner beim Sprinten und Galoppieren

Wirbel: Führt einen Wirbel mit einer Pistole oder einem Revolver aus

Verbesserung der Ausrüstungstasche: Tragt mehr Gegenstände in eurer Ausrüstungstasche

Broschüre für Verfolgungspfeile: Eine Broschüre, die das Rezept für Verfolgungspfeile enthält

Rückwärtswirbel: Führt einen Rückwärtswirbel mit einer Pistole oder einem Revolver aus

Ducken: Duckt euch, um euch beim Reiten zu schützen

Bolas: Eine Wurfwaffe die sich um die Beine von gesuchten Personen wickelt

Kopfgeldjägerwagen: Ein Wagen, mit dem man gesuchte Personen sicher transportieren kann

Wahrnehmung: Erhaltet Benachrichtigungen zu Kopfgeldjagden aus größerer Entfernung

Abwechselnd kippen: Führt abwechselnde Kippbewegungen mit einer Pistole oder einem Revolver aus

Beidhändiger Waffenwirbel: Führt ein Waffenwirbel-Kunststück mit zwei ausgerüsteten Pistolen oder Revolvern aus

Suppentopf: Eine Lagerverbesserung, die Eintopfrezepte, die eure Kerne verstärken, freischaltet

Verbesserung der Zutatentasche: Tragt mehr Gegenstände in eurer Zutatentasche

Achtsamkeit: Erkennt Wagen von rivalisierenden Händlern auf größere Entfernung

Hundewarnung: Bringt eurem Hund bei, euch vor Lagerüberfällen zu warnen

Mittelgroßer und großer Lieferwagen: Verbesserte Wagen, die mehr Waren transportieren können

Waffenkoffer: Lagert Waffen für späteren Gebrauch

Lanziermesser: Ein maßgefertigtes Messer, das nur Händlern zugänglich ist

Effizienz: Lernt wie ihr eine größere Menge an verwertbaren Materialien von perfekten Kadavern erhaltet

Verbesserung der Materialientasche: Tragt mehr Gegenstände in eurer Materialtasche

Jagdwagen: Ein stabiler Wagen zum Transport mehrerer Kadaver, Häute und Pelze

Schutz: Verringert die Wahrscheinlichkeit von Lagerüberfällen

Gespür: Erspürt Sammlerstücke in eurer Nähe

Pennington-Field-Spaten: Ein essenzielles Werkzeug zum Ausgraben von Sammlerstücken

Potenzial: Entdeckt mithilfe von Adlerauge Haufen aufgewühlter Erde

Intuition: Verringert die Größe von Suchgebieten

Sammler-Satteltasche: Tragt mehr Gegenstände in eurer Satteltasche

Veredeltes Fernglas: Ein spezielles Fernglas, durch welches Ausgrabungsstätten auch aus weiter Entfernung leuchten

Águila-Machete: Eine klassische Machete, die für draufgängerische und streitlustige Sammler entworfen wurde

Metalldetektor: Ein wichtiges Werkzeug, welches beim Auffinden vergrabener Sammlerstücke hilfreich ist

Pferdeunterstützung: Sammelt Kräuter beim Reiten

Laterne für euer Pferd: Beleuchtet den Weg vor euch mit einer Laterne, die an der Brustplatte eures Pferdes befestigt ist

Verbesserung der Wertgegenstandstasche: Tragt mehr Gegenstände in eurer Wertgegenstandstasche

Am 10. September 2019 wird ein großes Update für Red Dead Online Red Dead Redemption 2 ) erscheinen, das die ersten Spezialrollen hinzufügen wird: Kopfgeldjäger, Händler und Sammler. Damit möchte Rockstar Games den nächsten Schritt der kontinuierlichen Erweiterung von Red Dead Online einläuten."Zusätzlich zu den Rollen werden Verbesserungen am Steuerungssystem eingeführt, mit schnellerer und direkterer Steuerung eurer Spielfigur in allen Phasen des Kampfes oder der Bewegung. Außerdem gibt es nun die Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters zu verändern, ohne euren Fortschritt zu verlieren, die Schadensreduzierung bei defensivem Spielstil ist jetzt deutlich größer, außerdem gibt es neue Fähigkeitskarten, neue tägliche Herausforderungen sowie tägliche Rollen-Herausforderungen, mehr dynamische Events im Grenzland und zahlreiche neue Gegenstände (...) Zusätzlich zu den neuen Spezialrollen enthält das Update eine Vielzahl neuer Features und Gameplay-Updates, unter anderem neue rollenspezifische Free Roam Events, die durch Fortschritt in der jeweiligen Rolle freigeschaltet werden, zusätzliche Stellplätze im Stall, bessere Verkaufspreise für Schmuck, plünderbare Wagen in der Umgebung, mehr Speicherplätze für selbst erstellte Outfits und die Möglichkeit, diese in eurer Garderobe zu benennen, neu balancierte Waffen zur Reduzierung der Effektivität von Kopfschüssen im PvP und vieles, vieles mehr", heißt es weiter In jeder Rolle verdient ihr beim Abschließen der Rollen-Aktivitäten automatisch Rollen-XP. Wenn ihr auf Kopfgeldjagd geht, erhaltet ihr Rollen-XP für den Kopfgeldjäger. Wenn ihr einen Sammelgegenstand findet, erhaltet ihr Rollen-XP für den Sammler. Rollen-XP führen den Charakter bis Rang 20. Alle fünf Ränge steigt man außerdem um eine Stufe auf. Die Stufen sind Angehend, Aufstrebend, Etabliert und Anerkannt. Sobald man einen neuen Rang freigeschaltet hat, bekommt man ein Rollenabzeichen und bei bestimmten Rängen neue Fähigkeiten - wie zum Beispiel die Fähigkeit des Kopfgeldjägers, sich auf dem Pferd zum Schutz zu ducken; oder die Fähigkeit des Händlers, dem Hund beizubringen, euch vor drohenden Angriffen auf das Lager zu warnen. Außerdem könnt ihr die Kapazität eurer Tasche vergrößern und rollenspezifische "Free Roam Events" starten. Mit jeder Stufe erhaltet ihr zudem Zugriff auf Ausrüstungsgegenstände, die einzigartig für die Rolle sind.Nachfolgend stellt Rockstar Games die drei Rollen näher vor.Startet als Kopfgeldjäger, indem ihr den legendären Kopfgeldjäger in Rhodes trefft und dort die Kopfgeldjägerlizenz erwerbt. Der Standardpreis beträgt 15 Goldbarren, doch Twitch-Prime-Mitglieder, die bis zum 8. September ihr Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpft haben, erhalten die Kopfgeldjägerlizenz kostenlos.Lizensierte Kopfgeldjäger können ihre Arbeit über Steckbrieftafel in der Nähe von Sheriffbüros, Postmeistereien und Bahnhöfen überall im Grenzland aufnehmen. An Verbrechern mangelt es nicht und die Zielpersonen variieren in Schwierigkeit, von einzelnen Kleinkriminellen bis zu berüchtigten Gesetzlosen, die bis an die Zähne bewaffnet sind und ein wachsames Auge haben. Es mit einer bewaffneten Bande aufzunehmen oder mehrere Ziele ihrer gerechten Strafe zuzuführen, fällt in einem Trupp leichter. Jedes Truppmitglied verdient dabei einen Anteil am Kopfgeld. Und denkt daran: Wer die Zielpersonen lebend einfängt, dem winkt eine größere Belohnung.Kopfgeldjäger ab Rang 12 können andere Spieler mit einem hohen Kopfgeld von mindestens 20 RDO$ jagen. Sie erhalten eine Einladung zu einer strukturierten Verfolgungsjagd auf gesuchte Spieler in der Nähe. Der gesuchte Spieler muss innerhalb der vorgegebenen Zeit entkommen – oder aufgeben. Wird er gefangen genommen, hat er immer noch die Möglichkeit, zu entkommen und zu fliehen. Sollte der Kopfgeldjäger die Zielperson lebend zurückbringen, erhält er eine Belohnung und der Verbrecher muss seine Zeit absitzen.Einzigartige Kopfgeldjäger-Fähigkeiten und -Gegenstände beinhalten:Der Lagergefährte eures Vertrauens, Cripps, hat schon lange davon geträumt, einen Handelsaußenposten zu errichten und ihr könnt ihm helfen, seinen Traum zu verwirklichen – indem ihr Partner in der neugegründeten Cripps' Handelsgesellschaft werdet. Die Kombination aus Cripps' lebenslanger Erfahrung in der Arbeit mit Tiermaterialien und euer Geschick bei Jagd und Grenzsicherheit sind die perfekten Zutaten, ein blühendes Geschäft aufzubauen.Sobald ihr euch entschlossen habt, Cripps zu helfen, könnt ihr damit beginnen, aus eurem Lager ein Geschäft zu formen, indem ihr Gegenstände für Cripps beschafft, der daraus Verkaufsgüter macht. Mit der Investition von 15 Goldbarren für einen Schlachttisch zieht ihr euer Geschäft hoch – Spieler auf PlayStation 4 erhalten den Schlachttisch sogar kostenlos.Sobald ihr betriebsfähig seid, beschafft ihr Cripps Materialien durch das Jagen von Tieren – makellose Pelze und Kadaver bringen höheren Ertrag. Ihr könnt auch Versorgungsmissionen annehmen, um zusätzliche notwendige Güter durch den Einsatz weniger appetitlicher Mittel zu beschaffen. Sobald sie beschafft sind, wird Cripps daraus Verkaufsgüter machen, die dann risikoarm lokal verkauft oder in entferntere Regionen zum höheren Preis geliefert werden können.Verbessert eure Jagderträge mit einem Jagdwagen, um deutlich mehr Beute transportieren zu können, oder verbessert euren Lieferwagen, um Verkaufsmengen zu vergrößern. Sobald euer Geschäft floriert und im Markt bekannt wird, könnte die Konkurrenz neidisch auf euren Erfolg werden, also seid vor Lagerüberfällen auf der Hut. Mit einem größeren Geschäft könntet ihr über den Kauf eines Hundes für euer Lager bei Wilderness Outfitters nachdenken. Sie sind nicht nur großartige Lagergesellen für alle Spieler, sondern können von erfahrenen Händlern mit entsprechendem Rang gelehrt werden, vor Angriffen auf das Lager zu warnen.Einzigartige Händler-Fähigkeiten und -Gegenstände beinhalten:Macht die mysteriöse reisende Händlerin Madam Nazar ausfindig, um die Sammlertasche zu erwerben und damit den Pfad des Sammlers einzuschlagen. Falls ihr alle 54 versteckten Spielkarten in GTA Online gesammelt habt, spart ihr euch die Anzahlung und erhaltet die Sammlertasche kostenlos. Falls nicht, wird es euch 15 Goldbarren kosten, seltene Gegenstände sammeln und verkaufen zu können.Mit der Hilfe von Madam Nazar erkundet ihr die Welt nach wertvollen Schätzen – nach weggeworfenen Tarotkarten in verlassenen Lagern, vergrabenen Schätzen, die ihr mit eurem treuen Spaten ausgrabt, versteckten Familienerbstücken und mehr.Sammelt einzelne Stücke und verkauft sie direkt an Madam Nazar oder sammelt ganze Sets für teurere Verkäufe. Mit eurem Fortschritt schaltet ihr verbesserte Suchfähigkeiten, nützlichere Werkzeuge wie einen Metalldetektor, Belohnungen wie erhöhte Tragekapazität, die Fähigkeit während des Reitens Kräuter zu sammeln und mehr frei.Einzigartige Sammler-Fähigkeiten und -Gegenstände beinhalten:Letztes aktuelles Video: Trailer