Red Dead Online: Moonshiners: Spezialrolle als Schwarzbrenner mit eigener Bar - 4Players.de

Am 13. Dezember 2019 erscheint "Moonshiners" für Red Dead Online und damit eine neue Tätigkeit/Spezialrolle im Grenzland als Schwarzbrenner. Außerdem kann man mit Maggie Fike zusammenarbeiten, einer erfahrenen Schwarzbrennerin, um rivalisierende Unternehmen in einer Reihe neuer kooperativer Story-Missionen zu eliminieren. Laut Rockstar Games lassen sich diese Missionen auch alleine angehen. Im Zuge von Moonshiners erscheinen am 13. Dezember auch der Outlaw-Pass #2, neue freischaltbare Inhalte für die Schwarzbrenner-Rolle, der Navy-Revolver, zusätzliche Kleidung sowie zusätzliche Speicherplätze für Outfits in der Garderobe. Rockstar Games : "Jeder aktive Händler, der eine Verkaufsmission abgeschlossen oder Rang 5 des Händlerfortschritts erreicht hat, wird von Cripps auf der Emerald-Ranch der berüchtigten Maggie Fike vorgestellt, einer erfahrenen Schwarzbrennerin, die genug Narben als Beweis trägt. Maggie hat die nötigen Verbindungen und das Wissen, um eurer Unternehmen in Gang zu bringen. Kauft einfach eine Schwarzbrennerei und schon seid ihr bereit. Passanten werden die Hütte für eine bescheidene Unterkunft mit Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Bad auf einem Stockwerk halten. Letztlich ist aber der Keller Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens. Der Besitz und der Betrieb der Schwarzbrennerei ist nur ein Teil eurer Rolle. Ihr arbeitet mit Maggie auch in einer Reihe von Story-Missionen zusammen, die ihr alleine oder im Koop spielen könnt, und helft ihr, Rache an denen zu nehmen, die sie erledigen wollten. Wenn ihr das Geschäft vorantreibt und rivalisierende Unternehmen eliminiert, lernt ihr neue Rezepte und Techniken, die euren schwarzgebrannten Schnaps zum besten weit und breit machen. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine eigene Bar zu eröffnen, in der ihr euren Schnaps ausschenken könnt. Ihr könnt die Inneneinrichtung anpassen, eine Country-Band engagieren und eine Tanzfläche einbauen, um eure Freunde und Gäste zu unterhalten."Letztes aktuelles Video: Frontier Pursuits