Red Dead Online: Moonshiners: Neue Tätigkeit als Schwarzbrenner verfügbar - 4Players.de

"'Angebote und Belohnungen' ist ein neues Feature in Red Dead Online, das ihr im Pausemenü unter 'Vorteile' findet. Die Seite 'Angebote und Belohnungen' zeigt eure gesammelten Geschenke, Rabatte und Promotionen an, die auf eine Reihe Gegenstände angewendet werden können. 'Belohnungen' beinhaltet Geschenke wie Goldbarren, Nachlieferungen für euer Händlergeschäft oder eure Schwarzbrennerei, Bekleidung und Accessoires sowie weitere Geschenke. „Angebote“ bietet Rabatte auf ausgewählte Gegenstände an. Schaut regelmäßig auf die Vorteilsseite, um die neuesten Angebote, Belohnungen und Promotionen für Red Dead Online Woche für Woche im Blick zu haben.

Das heutige Update für Red Dead Online bietet außerdem neue Bekleidung wie Patronengurte und Korsette (weitere Stücke erscheinen in den kommenden Wochen), den Navy-Revolver - eine neue, starke Handfeuerwaffe – und mehr, sowie Gameplay-Verbesserungen, durch die wir die Spielwelt weiter ausarbeiten. Zu den vielen Verbesserungen des heutigen Updates zählen unter anderem:

Die Fähigkeit, im Eifer des Gefechts schnell die Waffen zu wechseln – legt einfach eine Waffe für den „Schnellzugriff“ im Waffenrad fest und tippt dann während des Spielens L1/LB/Tab, um schnell zwischen dieser und der aktuell verwendeten Waffe zu wechseln. Die Waffe kann immer noch weggesteckt werden, indem man doppelt L1/LB/Tab antippt oder „unbewaffnet“ im Waffenrad wählt.

Anpassung des Balancings mancher Fähigkeitskarten und Limitierung der Verwendung von Toniken, um ausgeglichene Bedingungen für alle Spieler zu ermöglichen.

Steuerungsverbesserung beim Angeln, durch die man seinen Fang durch das Gedrückthalten einer Taste einholen kann, anstatt den Analog-Stick zu drehen.

Verbesserte Standfestigkeit für Pferde, die es etwas unwahrscheinlicher macht, dass euer Ross nach einem Zusammenstoß stürzt und es nach einem Sturz oder dem Wiederbeleben schneller wieder aufstehen lässt.

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit eingefügt, direkt in eurem Lager zu spawnen, und Verbesserungen vorgenommen, um das Problem zu lösen, dass manche Spieler Schwierigkeiten beim Aufschlagen des Lagers hatten. Wir arbeiten weiter daran, Probleme wie dieses zu beheben. Wie immer ist euer direktes Feedback zu Red Dead Online wichtig für unsere laufenden Bemühungen, es bestmöglich zu gestalten. Schaut daher auf unserer Feedback-Seite vorbei und teilt uns eure Meinung mit.

Verpasst außerdem nicht Rabatte wie 5 Goldbarren weniger für den Schlachttisch, Belohnungen wie eine kostenlose Ladung Maische für Schwarzbrenner und eine kostenlose Ladung Vorräte für Händler sowie Boni wie 200 RDO$ für jede Rolle, die ihr anfangt. Eine vollständige Übersicht aller aktuellen Boni und Rabatte findet ihr auf der Eventseite im Social Club."



Für Read Dead Online ist das Moonshiners-Update erschienen. Fortan kann sich im Online-Grenzland als Schwarzbrenner und Alkoholschmuggler austoben. Zusammen mit der Schwarzbrennerin Maggie Fike baut man eine eigene Schwarzbrennerei auf und betreibt sie aus der neuen Schwarzbrennerhütte heraus.Letztes aktuelles Video: MoonshinersRockstar Games: "Schwarzbrennen hebt euer Geschick als Händler auf ein neues Niveau und ermöglicht euch erstmals, ein Geschäft außerhalb des Lagers zu betreiben. Ihr werdet nicht nur Zutaten auftreiben und Ware produzieren, sondern als gewiefte Schwarzbrenner ebenfalls die Nachfrage des Marktes einschätzen müssen, um eure Lieferungen zeitlich mit den Wünschen der Käufer in allen fünf Staaten abzustimmen. Vor diesem Hintergrund ist es für Moonshiners erforderlich, dass man erste Erfahrungen als Händler gesammelt hat und entweder Händler-Rang 5 erreicht oder eine Verkaufsmission abgeschlossen hat. Sobald dies erreicht wurde, stellt Cripps den Kontakt zu Maggie Fike auf der Emerald Ranch her, einer erfahrenen Größe in der Schwarzbrennerei, die euch dabei hilft, eure neue Operation zum Laufen zu kriegen."Um eine ordentliche Schwarzbrennerei zu betreiben - und nicht irgendein Hinterwäldler-Geschäft wie die Lemoyne Raiders - benötigt ihr eine geeignete Immobilie. Zusammen mit Maggie kauft ihr eine von fünf Schwarzbrennerhütten, von der aus ihr euer Geschäft betreibt. Sobald ihr euch einen Koch und die nötige Ausrüstung besorgt habt, hält Maggie die Fassade eines normalen Hofes aufrecht, während im Keller die Kunst der Destillation stattfindet. Der Keller bietet Platz für optionale Erweiterungen wie eine Bar, Platz für eine Band und eine Tanzfläche sowie zusätzliche Verbesserungen für eure Schwarzbrennerausrüstung.""Euer Berufsweg im Handel bietet eine Reihe neuer Storymissionen, die ihr alleine oder mit eurem Trupp bestreiten könnt, während Maggie Fike euch beim Aufbau eures Geschäfts hilft und ein bisschen Rache nebenbei übt. In jeder Mission verdient ihr euch Belohnungen, die euer Geschäft vorantreiben, während ihr Rivalen ausstecht, neue Rezepte erlernt und euch Stammkundschaft aufbaut. Erweitert euren prosperierenden Betrieb, indem ihr verschiedene Sorten Schwarzgebrannten entwickelt und sie in den fünf Staaten vertreibt. Ihr könnt eure treuen Kunden auch vor Ort bedienen und gleichzeitig eure Freunde bespaßen, in dem ihr euer Geschäft um eine Bar erweitert. "Wie alle Spezialrollen bietet der Schwarzbrenner-Job ein eigenes Fortschrittssystem, durch den man Kleidung, Accessoires, Ausrüstungsverbesserungen für das Geschäft, neue Waffen sowie Pferderassen und mehr freischaltet.Neu ist außerdem der zweite Outlaw-Pass mit 100 Rängen - mit Belohnungen wie Kleidung und Accessoires, Rollen-XP-Boosts während der Clubmitgliedschaft und Gold-Geschenke von bis zu 40 Goldbarren. Die kostenlose Clubmitgliedschaft bei Wheeler, Rawson & Co. gewährt euch ausgewählte Vorteile, während ihr XP bis zum 10. März 2020 sammelt. Alle Spieler von Red Dead Online treten automatisch dem 'Wheeler, Rawson & Co.'-Club bei, indem sie einfach spielen.Weitere Updates: