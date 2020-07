Red Dead Online: The Naturalist: Neue Rolle als Naturkundler, dritter Outlaw-Pass und mehr

Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC) Screenshot - Red Dead Online (PS4, One, PC)

"Ihr werdet alle möglichen neuen Personen während eurer Reise im Free Roam antreffen, darunter Jäger auf der Suche nach Beute, aber auch solche, die eure Hilfe benötigen könnten, oder jene, deren Bestrebungen ein unrühmliches Ende nahmen. Haltet auch Ausschau nach verunglückten Kutschen entlang der Pfade und Straßen, die zurückgelassene Wertgegenstände enthalten könnten – oder 1einen betrunkenen Fahrer, der eure Hilfe benötigt.

Neue Kleidung & mehr: The Naturalist bietet zudem neue allgemeine und rollenspezifische tägliche Herausforderungen, neue Auszeichnungen, neue Bekleidung, Frisuren, Haar-Accessoires, Emotes, die Möglichkeit, gekochtes Fleisch im Objektrad zu verstauen, und vieles mehr. Ein Waffenkoffer wurde zudem eurem Lager im Story-Modus hinzugefügt, mit dem Arthur ausgewählte Waffen aus dem Waffenrad entfernen kann.

Das heutige Update bringt über 250 Fehlerbehebungen, Balancing-Anpassungen und allgemeine Verbesserungen in Red Dead Online. Darunter Lösungen für die Probleme beim Spawnen des Lagers und von Tieren, Verbesserungen der Spielersuche und Teamauswahl in Showdown-Lobbys und mehr."

Für Red Dead Online ist nach langer Durchstrecke ein großes Update mit einer neuen Rolle veröffentlicht worden. Die bestehenden Spezialrollen Kopfgeldjäger, Sammler, Händler und Schwarzbrenner werden um die Rolle des Naturkundlers erweitert. Als Naturkundler (Naturalist) widmet man sich der Tierwelt und arbeitet entweder mit der Artenschützerin Harriet Davenport oder dem ehemaligen Großwildjäger Gus MacMillan zusammen, indem man die Tiere der fünf Staaten verfolgt, jagt und/oder studiert. Dabei wird man auch auf neue legendäre Tieren treffen - entweder im Free Roam oder bei Tiersichtungen im Auftrag von Harriet. Mit dem Rollenfortschritt erlernt man neue Fähigkeiten und bekommt neue Ressourcen. Rockstar Games : "Die versierte Artenschützerin Harriet Davenport sucht nach Abenteurern mit einer Vorliebe für Wildtiere, die ihr beim Aufspüren von Exemplaren helfen, um ihr umfassendes Wissen über die Tiere in den fünf Staaten zu vertiefen. Spürt die faszinierenden Kreaturen in der Wildnis auf, betäubt sie vorsichtig, um Proben für Harriet zu entnehmen, und werdet dafür angemessen belohnt. Der pensionierte Großwildjäger Gus Macmillan hat nichts übrig für Harriets selbst auferlegte Aufgabe, die Tierwelt zu verstehen und zu schützen, und wird euch für eure Jagdfähigkeiten reich entlohnen. Solltet ihr schicke Kleidung aus Tierhäuten dem Artenschutz vorziehen, fertigt euch Gus aus euren beschafften Gütern eine breite Auswahl an. Aber Vorsicht: Harriet wird eurer Wilderei auf die Schliche kommen, falls ihr versucht, von beiden Seiten zu profitieren.""Während ihr das Tier-Feldhandbuch um neue Erkenntnisse erweitert und damit in der Spezialrolle fortschreitet, schaltet ihr eine Fülle neuer Gegenstände, Fähigkeiten und Gameplay-Möglichkeiten zum Ausprobieren frei - von einer neuen Pferderasse für Naturkundler, über Bekleidung und Accessoires, bis hin zu neuen Tonika und dazugehörigen Rezepten. Neu sind Tonika für Gewichtsverlust und Gewichtszunahme, Tiererwecker und spezielle Tonika, die schädliche Wettereffekte abschwächen oder eure Fähigkeit verbessern, sich an potentielle tierische Versuchsobjekte heranzuschleichen. Ihr erlernt auch neue Fähigkeiten wie den Gnadenstoß. Zusätzlich könnt ihr ein Wildnislager aufschlagen und habt die Möglichkeit, zusammen mit Ms. Davenport die Ausbreitung ruchloser Wilderer zu stoppen, indem ihr ihre Lager überfallt und Tiere in Gefangenschaft befreit."Zugleich hat Rockstar Games den dritten Outlaw-Pass veröffentlicht. Der neue Outlaw-Pass ist bis zum 19. Oktober verfügbar und bietet 80 Ränge zum Freischalten und diverse Belohnungen, darunter Outfits, Waffenanpassungen, Lagerverbesserungen, den Australian Shepherd als Lagerhund und mehr. Weitere Details findet ihr hier Zusätzliche Updates für Red Dead Online ( Details ):Letztes aktuelles Video: The Naturalist