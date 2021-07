Red Dead Online: Blood-Money-Update bringt neue Missionen und DLSS-Unterstützung

Performance-Verbesserung durch DLSS laut Nvidia

Anthony Foreman - skrupelloser Anführer der Foreman-Brüder, zu finden im Radley‘s House in Rhodes oder in Doyles Taverne in Saint Denis.

James Langton – ein berühmter Kopfgeldjäger mit schlechtem Ruf, der sich in New Austin aufhält. James kann in Hennigan‘s Stead oder in seiner Hütte beim Lake Don Julio angetroffen werden.

Sean Macguire - Sean ist ein notorischer Dieb und Mörder, der vorübergehend von seiner Bande getrennt wurde. Ihr findet Sean in den Great Plains oder Tall Trees.

Joe - Joe hat enge Beziehungen zu anderen zwielichtigen Gestalten wie Micah, Cleet und Samson Finch und hält sich in Osman Grove in New Hanover auf.

Rockstar Games hat das (kostenlose) Blood-Money-Update für Red Dead Online veröffentlicht und zugleich ein Update für das Hauptspiel ( Red Dead Redemption 2 ) auf dem PC bereitgestellt, das DLSS von Nvidia unterstützt.Nvidia: "Mit einem Leistungsschub von bis zu 45 Prozent in 4K-Auflösung können GeForce-Gamer das fesselnde Gameplay von Red Dead Redemption 2 mit hohen Bildraten genießen, oder die zusätzliche Leistung nutzen, um visuelle Effekte aufzudrehen. Mit Hilfe von NVIDIA DLSS können alle GeForce-RTX-Spieler die unglaubliche Welt von Red Dead Redemption 2 mit maximalen Einstellungen bei 1920x1080 mit über 60 FPS erleben. Bei 2560x1440 erhalten Nutzer einer GeForce RTX 3060 Ti und höher über 60 FPS. Und bei 3840x2160 können Gamer mit einer GeForce RTX 3070 oder einer schnelleren GPU 60 FPS+ in den maximalen Einstellungen genießen."Blood Money bietet allen Spielern von Red Dead Online neue kriminelle Missionen bzw. Möglichkeiten - sowohl für Solo-Spieler als auch für Gruppen (bis zu vier Teilnehmer bei Gelegenheiten und bis zu sieben Teilnehmer bei Verbrechen). Weitere Details findet ihr auch auf der Website von Rockstar Games Rockstar Games: "Begebt euch in die gepflegten Viertel im Westen von Saint Denis und macht Bekanntschaft mit Guido Martelli, der rechten Hand des berüchtigten Mafiabosses Angelo Bronte. Beginnt eure Reise, indem ihr Verbrechen und Gelegenheiten in Angriff nehmt, wenn sie sich auftun. Martelli möchte unbedingt ein einzigartiges Handelsgut namens Capitale wieder in seinen Besitz bringen. Das Tauschsystem wurde einst für die sensibleren Geschäfte der Bronte-Familie entwickelt, doch nun ist Capitale auch in die Hände verschiedener Gauner und des kriminellen Abschaums im gesamten Grenzland geraten. Der Wert von Capitale für Martelli und die Bronte-Familie steht und fällt aber mit seiner Knappheit. Knüpft Kontakte mit den Mitgliedern von Martellis Ring, um potentiell verfügbare Verbrechen aufzutun. Wenn ihr diesen moralisch verkommenen Partnern noch nicht über den Weg gelaufen seid, müsst ihr eure Fähigkeiten möglicherweise erst unter Beweis stellen, bevor sie euch damit betrauen, Capitale zurückzuholen.Martelli möchte unbedingt ein einzigartiges Handelsgut namens Capitale wieder in seinen Besitz bringen. Dazu begebt ihr euch auf gefährliche Raubzüge, Überfälle und mehr in neuen, mehrteiligen Auftragsverbrechen und aufwendigen Gelegenheiten sowie auf kleinere Beutezüge auf Höfe und Lager - und dabei ist keine Investition vorab nötig.Sucht die folgenden besonders fragwürdigen Charaktere auf:Das heutige Update führt drei mehrteilige Auftragsverbrechen ein - den Eisenbahnvertrag, den Jeb-Phelps-Vertrag und den Bluewater-Vertrag -, von denen jedes eine eigene Geschichte erzählt. Außerdem könnt ihr weitere schmutzige Geschäfte erledigen, um durch Lug, Betrug und Diebstahl an Geld zu gelangen. Bleibt auch bei eurer Reise durch die Prärie stets wachsam, denn dort könnt ihr Höfe und Lager überfallen.Bei diesen Vergehen sammelt ihr Capitale für Martelli an, die ihr bei dessen Handlangern eintauschen könnt, und so Zugriff auf die erste von drei aufwendigeren Gelegenheiten bekommt. Martelli ist darauf aus, einen aufstrebenden Senator aus Lemoyne auszubremsen, dessen politische Ambitionen die weitreichenden Operationen der Bronte-Familie erschwert haben. Schadet dem Senator, indem ihr drei Juwelen des Westens stehlt. Das erste Juwel ist der Covington-Smaragd, ein unrechtmäßig erworbenes Familienerbstück, hinter dem sämtliche Bösewichte her sind und das momentan auf einem schwer bewachten Zug transportiert wird.Der Quick-Draw-ClubDer Quick-Draw-Club ist eine neue Reihe schnellfeuernder Pässe in mehreren Teilen, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Der Quick-Draw-Club ist insbesondere auf die Bedürfnisse und Wünsche von Outlaws ausgerichtet und versorgt alle Mitglieder mit speziellen Belohnungen, Boni und Gegenständen, die ihnen das Leben am Rande des Gesetzes erleichtern. Jeder Pass umfasst 25 Ränge und kostet 25 Goldbarren – ihr bekommt euer Investment wieder zurück, indem ihr alle 25 Ränge erreicht. Mit jedem weiteren Pass, den ihr kauft, erhaltet ihr zusätzliche Vorteile. Wenn ihr alle vier kauft, erhaltet ihr den kommenden Halloween-Pass #2 kostenlos.Kleidung, Broschüren und mehrAufgrund eures Feedbacks werden ausgewählte Gegenstände aus früheren Outlaw-Pässen in den kommenden Wochen und Monaten käuflich zu erwerben sein. Heute sind das Haraway-Outfit und der Rebellenponcho bei Madam Nazar erhältlich. Beim Hehler bekommt ihr ab sofort (neben vielen anderen) die Broschüre für Schnellreisen aus dem Wildnislager. Ihr könnt die Pacific-Union-Kappe in Madam Nazars Geschäft freischalten, indem ihr „Der Covington-Smaragd“ auf schonungslosem Schwierigkeitsgrad besteht. Darüber hinaus findet ihr bei allen Free-Roam-Missionsgebern ein neues Menü, in dem ihr aus einer Reihe verfügbarer Missionen auswählen könnt.Außerdem könnt ihr euch auf neue tägliche Herausforderungen und Auszeichnungen freuen. Und alle, die sich gerne mit anderen messen, können an der Nominierungsserie teilnehmen, einer Spieleliste, die von den Spielern in einer Sitzung gewählte Modi beinhaltet.SöldnerausrüstungBesucht einen Hehler, nachdem ihr Guido Martelli getroffen habt, um die Söldnerausrüstung zu kaufen. Dieses Paket eignet sich für alle Gesetzlosen und enthält ein exklusives Fierrohalstuch, Munitionsvorräte und Verbrauchsmaterial, mit dem du auf alles vorbereitet bist, sowie Capitale, um weitere kriminelle Gelegenheiten in den fünf Staaten freizuschalten.Wöchentliche EventsApropos Gelegenheiten: Alle Banditen, die in dieser Woche einen bewaffneten Zug entern und wieder verlassen, den Gesetzeshütern entgehen und mit dem Covington-Smaragd fliehen können, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen einzelnen Patronengurt. Wenn ihr diese Gelegenheit in dieser Woche oder auch danach auf dem schonungslosen Schwierigkeitsgrad absolviert, schaltet ihr außerdem die Pacific-Union-Kappe zum Kauf bei Madam Nazar frei. Aus gegebenem Anlass schenken die Saloons die ganze Woche über kostenlose Getränke aus. Fasst das als Einladung und gleichzeitige Warnung auf, falls es im Schankraum zu Tumulten kommen sollte. Im Vorteilsbereich findet ihr zudem einen Gutschein für ein kostenloses ausgewähltes Accessoire eurer Wahl."