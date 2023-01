Red Dead Online: Rockstar beschenkt Hardcore-Fan zum Abschied mit coolen Goodies

Red Dead Online: Rockstar bedankt sich mit Abschiedsgeschenk bei einem seiner treuesten Fans





Here is all of merch unboxed! Thank you @RockstarGames for the awesome care package ✨🙏🤠pic.twitter.com/aofUDRwzS7



— Colour (@ItsColourTV) January 18, 2023

Schon heute zieht Google mit Stadia einen Schlussstrich , der auch für Spieler folgeschwere Konsequenzen mit sich bringt. Unter anderem für-Fan und Streamer Colour.Jener versenkte mal eben im Spiele-Streaming-Service des Suchmaschinen-Giganten 6.000 Stunden in seinem Lieblingsspiel. Doch jüngst drohte ihm aufgrund des angekündigten Aus' ein kompletter Verlust seines Spielstandes. Um darüber etwas besser hinwegkommen zu können, gibt es von Entwickler Rockstar ein besonders cooles "Abschiedsgeschenk" spendiert.Der GTA-Entwickler bekam Wind von der Geschichte und handelte sofort: Rockstar implementierte einen Service, mit dem gesammelte Ressourcen und Erfahrungspunkte von Red Dead Online-Spielern über den Social Account des Publishers miteinander verknüpft werden können, um sie so auch auf anderen Plattformen zu behalten.So kam es, dass sich Colour zwar von Google Stadia, aber keineswegs von seinem über 6.000 Stunden-langen Spielstand im Zuge eines allerletzten Streams verabschieden musste. Doch Rockstar war allem Anschein nach in Gönnerlaune und machte dem Streamer eine weitere Überraschung: Einen Goodie Bag, prall gefüllt mit feinstem Red Dead Redemption-Merchandise, wie Colour stolz auf Twitter präsentiert:Darunter finden sich nicht nur Shirts, 3D-Puzzle in Form einer abgesägten Schrotflinte oder Mauspads, sondern auch Tassen und eine vergleichsweise teure Kerze, das in einem coolen Fässer-Look daherkommt.Neben der erfreulichen Neuigkeit für alle Fans von Red Dead Online gibt es auch noch weitere frohe Kunde für Nutzer von Google Stadia: Den Controller könnt ihr auch nach der Abschaltung weiternutzen. Warum Googles Cloud-Gaming-Service ein "Fehlschlag mit Ansage" war , erfahrt ihr in unserer Kolumne zum Thema.Letztes aktuelles Video: Blood Money