Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis: Die Elysischen Gefilde: Details zur ersten Episode - 4Players.de

"Nach dem Hauptspiel müssen sie zwei Questreihen abschließen: Zwischen zwei Welten (Der mythologische Hauptstory-Handlungsstrang) und Die Erbin der Erinnerungen (die Questreihe von Die vergessenen Geschichten, die nach Abschluss der ersten Reihe verfügbar ist). Zudem müssen sie mindestens Stufe 28 oder höher erreicht haben.

Für Spieler, die gezielt Das Schicksal von Atlantis spielen wollen ohne die oben genannten Bedingungen zu erfüllen, gibt es eine Abkürzung. Mithilfe derer gelangen sie auf Stufe 52 nach Griechenland inklusive passender Ausrüstung und voreingestellten Fertigkeiten. Damit können sie ihr Abenteuer ins Jenseits mit der Questreihe Die Erbin der Erinnerungen unmittelbar starten. Sie bekommen außerdem eine freie Charakterwahl. Im Gegensatz zur vorherigen Option können die Spieler ihren Fortschritt jedoch nicht auf das Hauptspiel übertragen."

Die erste Episode aus dem zweiten Post-Launch-Handlungsstrang ( Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis ) wird den Titel "Die Elysischen Gefilde" tragen. Sie wird ab dem 23. April auf allen verfügbaren Plattformen erhältlich sein. In dieser und den zwei weiteren Episoden der Erweiterung setzen die Spieler ihre Odyssee im griechischen Jenseits fort und lüften Geheimnisse aus dem Reich der antiken Götter.Ubisoft: "Anknüpfend an den ersten Handlungsstrang von Das Vermächtnis der ersten Klinge, begegnet der Held Gottheiten, stellt sich schrecklichen Bestien und verbündet sich mit einer bunten Mischung an facettenreichen Charakteren. Nach der Veröffentlichung von Die Elysischen Gefilde am 23. April werden die zweite Episode, Die Hadesqualen, und die dritte Episode, Das Urteil von Atlantis, den zweiten Handlungsstrang Mitte 2019 auf allen verfügbaren Plattformen abschließen. (...) Die Spieler entdecken in Die Elysischen Gefilde das Paradies von Elysium, einem Reich im Jenseits voller Schönheit. Dort wird sie ihr Pfad zu unheimlichen Geheimnissen und einer neuen feindlichen Macht führen, den Isu. Sie schließen Bündnisse mit neuen Fraktionen und bekannten Gesichtern und erwerben legendäre Waffen und Ausrüstung."Mit der Episode werden neue Verbesserungen eingeführt, mit denen sich bestehende Fertigkeiten modifizieren lassen, um den Spielern einen individuelleren Spielstil zu ermöglichen. Die Verbesserungen sind für alle drei Äste des Fertigkeitenbaums (Jäger, Krieger und Attentäter) vorgesehen und in jeder Episode werden neue Verbesserungen eingeführt. Mit der ersten Episode werden Attacke des Ares, Macht der Artemis, Zeitlupe des Kronos und Wahnsinn des Ares verfügbar sein.Um Das Schicksal von Atlantis spielen zu können, haben die Spieler zwei Möglichkeiten:Das Schicksal von Atlantis ist ein Season-Pass-Bestandteil oder kann auch zusätzlich zum Hauptspiel separat als Erweiterungspaket "Das Schicksal von Atlantis" erworben werden.Letztes aktuelles Video: Trailer