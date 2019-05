Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis: Zweite Episode "Torment of Hades" am 4. Juni - 4Players.de

We're excited to announce that The Fate of Atlantis - Torment of Hades will be available on June 4. Save the date! #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/t0p2Rgvx2O



— Assassin's Creed (@assassinscreed) 24. Mai 2019

Die zweite Episode "Torment of Hades" aus dem zweiten Post-Launch-Handlungsstrang (Download-Erweiterung #2) von Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis wird ab dem 4. Juni 2019 auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein. Mit jeder Episode erscheinen außerdem neue Verbesserungen für die bestehenden Fähigkeiten der drei Äste des Fertigkeitenbaums (Jäger, Krieger und Attentäter).Darüber hinaus hat Ubisoft die vollständige Tracklist der Assassin's Creed Symphony Tour veröffentlicht ( Tickets Tracklist ). In der ca. zweistündigen Show wird Musik aus Assassin's Creed live gespielt - inkl. "Multimedia-Show". Ein 80-köpfiges Orchester und Chor wird mehr als 60 Tracks von Komponisten wie Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Phillips, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon und The Flight präsentieren. Der einzige Deutschlandtermin ist der 4. Oktober 2019 (Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf).