Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis: Zweite Episode "Die Hadesqualen" veröffentlicht - 4Players.de

"Zeitschub des Kronos: Zugehörig zum Krieger-Zweig, hebt den Spieler hoch in die Luft, während er seine Feinde vorübergehend blendet. In der Schwebe hält die Zeit an und lässt den Spieler Fähigkeiten von oben oder in einer Kombo mit dem Assassinen Sprung nutzen. Beim Emporsteigen in die Luft, wird der Schaden automatisch kritisch.

Letzter Atemzug des Ares: Ebenfalls dem Krieger-Zweig zugeordnet, gewährt Immunität gegen feindliche Angriffe, stellt 5% des verursachten Schadens als Lebenspunkte wieder her und pariert automatisch feindliche Nahkampfattacken.

Hinterhalt der Artemis: Als Teil des Jäger-Zweigs verwandelt es die Pfeile der Spieler in tödliche Fallen, die detonieren, wenn Feinde in unmittelbarer Nähe sind. Jede Art von Pfeil kann verwendet werden und entscheidet über den Effekt der Detonation."

"Nach dem Hauptspiel müssen sie zwei Questreihen abschließen: Zwischen zwei Welten (Der mythologische Hauptstory-Handlungsstrang) und Die Erbin der Erinnerungen (die Questreihe von Die vergessenen Geschichten, die nach Abschluss der ersten Reihe verfügbar ist). Zudem müssen sie mindestens Stufe 28 oder höher erreicht haben.

Für Spieler, die gezielt Das Schicksal von Atlantis spielen wollen ohne die oben genannten Bedingungen zu erfüllen, gibt es eine Abkürzung. Mithilfe derer gelangen sie auf Stufe 52 nach Griechenland inklusive passender Ausrüstung und voreingestellten Fertigkeiten. Damit können sie ihr Abenteuer ins Jenseits mit der Questreihe Die Erbin der Erinnerungen unmittelbar starten. Sie bekommen außerdem eine freie Charakterwahl. Im Gegensatz zur vorherigen Option können die Spieler ihren Fortschritt jedoch nicht auf das Hauptspiel übertragen."

Die zweite Episode "Die Hadesqualen" (Torment of Hades) aus dem zweiten Post-Launch-Handlungsstrang (Download-Erweiterung #2) von Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis ist auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden."Die Hadesqualen bringt die Spieler in die Unterwelt, eine riesige Welt der endlosen Finsternis, besetzt von umher ziehenden Toten und regiert vom scharfsinnigen und gerissenen Hades. Im Laufe der Geschichte stehen die Spieler den Geistern ihrer Vergangenheit gegenüber und setzen ihre Reise zur Meisterung des Hermes-Stabes fort. Um dem Jenseits zu entkommen, müssen die Spieler den Toten helfen, ihre rechtmäßige Ruhestätte zu finden und die Schulden, die Hades abverlangt, zu begleichen."Mit jeder Episode von Das Schicksal von Atlantis erscheinen neue Verbesserungen für die bestehenden Fertigkeiten der drei Äste des Fertigkeitenbaums (Jäger, Krieger und Attentäter). Mit der zweiten Episode werden drei Verbesserungen verfügbar sein:Letztes aktuelles Video: Episode 2 Die Elysischen Gefilde - LaunchUm Die Hadesqualen spielen zu können, haben die Spieler zwei Möglichkeiten: