Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis: Dritte Episode "Das Urteil von Atlantis" erschienen - 4Players.de

Ubisoft hat gestern die dritte und letzte Episode "Judgment of Atlantis" aus dem zweiten Post-Launch-Handlungsstrang (Download-Erweiterung #2) von Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis veröffentlicht. Diesmal stattet man dem Reich von Poseidon einen Besuch ab. Mit jeder Episode von Das Schicksal von Atlantis erschienen außerdem neue Verbesserungen für die bestehenden Fertigkeiten der drei Äste des Fertigkeitenbaums (Jäger, Krieger und Attentäter)."Das Urteil von Atlantis entführt die Spieler nach Atlantis, ein prächtiger Ort architektonischen Fortschritts, mit kristallklaren Gewässern und einer Ansammlung von Isu-Wissen und Macht. Um den Stab des Hermes zu begreifen und dessen Nutzung endlich zu meistern, stellen sich die Spieler den schicksalsschweren Entscheidungen dieser Welt, in der sowohl Menschen als auch Isu leben. Poseidon, Herrscher über Atlantis, will das empfindliche Gleichgewicht dieser Gesellschaft bewahren und ernennt den Spieler zum Dikastes, den Richter von Atlantis, um diese Aufgabe zu übernehmen.Mit jeder Episode von Das Schicksal von Atlantis erscheinen völlig neue Verbesserungen für die bestehenden Fertigkeiten der drei Äste des Fertigkeitenbaums Jäger, Krieger und Attentäter. Mit der dritten Episode werden drei Verbesserungen verfügbar:- Zorn des Ares – Zugehörig zum Krieger-Zweig, ist eine Erweiterung der Fähigkeit Ring des Chaos. Spieler erschaffen mit dem gebrochenen Speer eine breite Fläche am Boden, in dem alle Feinde langsamer werden und nach ein paar Sekunden Schaden nehmen.- Segen des Kronos – Ist Teil des Attentäter-Zweigs und eine Erweiterung der Fähigkeit Vergiftete Angriffe. Die Spieler erhalten Isu-Kräfte und sind für eine begrenzte Zeit immun gegen Isu-Effekte wie Adrenalinfrost und Adrenalinabnahme. Es steigert den Adrenalingewinn und erweitert die Waffenreichweite.- Strafe des Kronos –Zugehörig zum Attentäter-Zweig, ist eine Erweiterung der Fähigkeit Waffenruf. Erschafft eine Nachbildung des Helden, der einen heimlichen Angriff auf das Ziel durchführt. Damit können Spieler Gegner ausschalten, ohne sich selbst zu enthüllen, wenn viele Gegner dicht beieinander sind.Der Post-Launch-Plan von Assassin’s Creed Odyssey ist der größte und ehrgeizigste der Reihe. Season Pass-Besitzer erhalten Zugang zu zwei Handlungssträngen, Das Vermächtnis der ersten Klinge und Das Schicksal von Atlantis. Der Season Pass beinhaltet ebenso Assassin's Creed® III Remastered und Assassin's Creed® Liberation Remastered, die bereits für PlayStation 4, Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und Windows PC erschienen sind.Das Schicksal von Atlantis ist Teil des Season-Pass von Assassin's Creed Odyssey oder kann auch zusätzlich zum Hauptspiel separat als Das Schicksal von Atlantis-Erweiterungspaket erworben werden.Im Juli erscheinen für Assassin’s Creed Odyssey außerdem neue Gegenstände, ein Titel-Update und zahlreiche neue Geschichten mit dem Story-Modus:Neue Objekte- Das Helios-Paket beinhaltet einen Ausrüstungssatz, ein Reittier und einen Bogen und ist seit dem 9. Juli erhältlich.- Darüber hinaus enthält das Gesetzgeber-Paket einen Ausrüstungssatz, ein Reittier und eine Axt und wird am 30. Juli erhältlich sein.- Gegenstände beider Pakete sind im In-Game-Store und bei Oikos dem Olympioniken erhältlich.- Der legendäre spartanische Gesetzgeber Lykourgos wird als Leutnant im In-Game-Store verfügbar."