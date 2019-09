Later Alligator: Tierisches Detektivabenteuer der Adventure-Time-Macher für PC erschienen - 4Players.de

Emmy-Gewinner SmallBü Animation (Adventure Time, Baman Piderman) und Indie-Entwickler Pillow Fight Games (Heaven will be Mine, Rose of Winter) haben ihr 2D-Comedy-Adventure Later Alligator , in dem Pat the Alligator eine Verschwörung aufdecken muss, am 18. September 2019 für PC ( Steam itch.io ) veröffentlicht.Auf Valves Download-Portal wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 18 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,29 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 147 Reviews positiv). Die Macher versprechen über hundert verschiedene Alligator-Charaktere, 30 Minispiele sowie mehrere mögliche Spielenden. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer