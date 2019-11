A Fisherman's Tale: Surreales Rätselabenteuer fischt jetzt auch auf Oculus Quest - 4Players.de

Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest) Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest) Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest) Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest) Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest) Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest) Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest) Screenshot - A Fisherman's Tale (OculusQuest)

InnerspaceVR und Vertigo Games haben das bereits für Oculus Rift, HTC Vve und PlayStation VR erschienene (zum Test ) sowie vor Kurzem bei den VR Awards 2019 zum VR-Spiel des Jahres gewählte Puzzle-Adventure A Fisherman's Tale am 27. November 2019 auch für Oculus Quest veröffentlicht. Der Download via Oculus Store schlägt mit 14,99 Euro zu Buche."Wir freuen uns, ein vollkommen neues Publikum in der Welt unseres kleinen Fischers willkommen zu heißen und hoffen, dass die Spieler ihre Abenteuer auf der Quest genießen werden", so Creative Director Balthazar Auxietre. Das Spiel sei für die Veröffentlichung auf Oculus Quest optimiert worden und biete ein "aufpoliertes Spielerlebnis". Alle Verbesserungen sollen noch in dieser Woche auch auf die anderen PC-Plattformen übertragen werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Oculus Quest