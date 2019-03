Crash Team Racing Nitro-Fueled: PS4-exklusive Inhalte vorgestellt - 4Players.de

Im Rahmen der News-Sendung State of Play haben Sony und Activision Blizzard exklusive Inhalte für die PS4-Version des Funracers Crash Team Racing Nitro-Fueled angekündigt. Auf der Sony-Konsole kann man sich dank Retro-Skins für Crash, Coco und Cortex zusammen mit den entsprechenden Oldschool-Karts in die Neunziger zurückversetzen.In ihrem Beitrag beim PlayStation Blog gehn die Macher noch etwas weiter ins Detail:"Um die Retro-Skins anzufertigen, sammelten wir Referenzmaterial aus der ursprünglichen Crash Bandicoot-Trilogie und dem alten CTR. So konnten wir das Detaillevel bestimmen, das wir erreichen wollten. Wir beschlossen, uns an die Modelle der Charakterauswahl im alten CTR zu halten. Die hatten ein bisschen mehr Persönlichkeit als die Rennmodelle, und wir dachten, dass sie sich gut in die moderne Version des Spiels übersetzen lassen würden. Sobald die Referenzen fertiggestellt waren, setzen sich die Grafiker ran und wirkten ihre althergebrachte Magie, um die Retromodelle zu erschaffen. Als die Modelle finalisiert waren, stellten wir sicher, dass sie sich entsprechend der aktualisierten Animationen ihrer Next-Gen-Gegenstücke verhalten. Dabei sollten sie vor allem auch ihren Charme von anno dazumal beibehalten."Darüber hinaus soll es außerdem noch eine exklusive Retro-Strecke auf der PS4 geben. Zeichnete beim Original von Crash Team Racing aus dem Jahr 1999 noch Naughty Dog verantwortlich, übernimmt die Arbeiten am Remaster jetzt das Activision-Studio Beenox.Letztes aktuelles Video: Exklusive PS4-Inhalte