Crash Team Racing Nitro-Fueled: Überblick über die Anpassungsoptionen - 4Players.de

In Crash Team Racing Nitro-Fueled wird man die Karts und die Charaktere anpassen können. Im folgenden Trailer wird gezeigt, wie man Karosserien und Lackierungen kombinieren sowie Karts mit Stickern und Applikationen verzieren kann.Neben den Anpassungsoptionen für Karts gibt es noch Charakter-Skins und Podest-Animationen für bestimmte Skins. Zudem werden Karts aus Crash Tag Team Racing und Charaktere aus Crash Nitro Kart an den Start gehen. Für die Anpassung bzw. "das Aufmotzen" benötigt man Wumpa-Münzen, die man im Spiel verdienen kann, wenn man zum Beispiel im Abenteuer-Modus vorankommt. Es soll auch wieder Charakter-Werte und Klassen für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten geben - wie früher. Das Remake von Crash Team Racing (CTR) wird am 21. Juni 2019 für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Customisation Trailer