Crash Team Racing Nitro-Fueled: Kostenlose Saison-Inhalte für alle - 4Players.de

Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4)

Activison und Beenox haben im Rahmen der E3 2019 verkündet, dass Crash Team Racing Nitro-Fueled kostenlose Saison-Inhalte für alle Käufer bieten wird: "Zum ersten Mal erhalten Käufer des neu gemasterten Spiels dank der spielinternen Angebote des Grand Prix auch nach der Veröffentlichung weitere saisonale Bonusinhalte gratis. Der erste Grand Prix mit neuen Spielinhalten in Crash Team Racing Nitro-Fueled beginnt am 3. Juli 2019 und verspricht eine neue Strecke für alle Spieler, freischaltbare Charaktere und Karts sowie diverse Anpassungsobjekte.Heute haben Chick und Stew, die Moderatoren von CTR TV, erstmals einen kurzen Ausblick darauf gegeben, worauf sich die Spieler im Grand Prix freuen können. Außerdem haben sie verkündet, dass die Fans zu jedem Grand Prix eine neue Strecke erhalten werden. Die erste davon heißt Zwielichttour und nimmt die Spieler mit auf eine epische Reise durch den nahen Osten, bei Tag und bei Nacht. Obendrein haben Chick und Stew verraten, dass auch Tawna ins CTR-Universum kommen wird, denn man kann sie gleich im ersten Grand Prix als Charakter verdienen. Mit jedem Grand Prix werden außerdem neue Objekte und Charaktere im Boxenstopp-Bereich des Spiels erscheinen, darunter Mitglieder des Nitro-Trupps in der ersten Saison (die ehemaligen Trophäenmädchen). Diese Rennfahrerinnen sind weit gereist, um ihre Heimat mit ihrem Tempo und ihrem Können zu repräsentieren! Schließlich weihen Chick und Stew die Fans noch ein, auf welche weiteren Inhalte sie sich in den zwei folgenden Grand Prix-Saisons freuen können, darunter das am heißesten ersehnte Ereignis des Jahrhunderts... - Spyros Auftritt bei CTR!Crash Team Racing Nitro-Fueled beinhaltet alle neu gemasterten Strecken, Charaktere und Modi des Originalspiels CTR ebenso wie alle neu gestalteten Strecken des ursprünglichen CNK-Spiels - allesamt in atemberaubendem HD spielbar! Dank dem Boxenstopp-Bereich im Spiel und den Grand Prix-Saisons können die Spieler mit den verdienten Karts und Charakteren aus CNK sowie Inhalten aus Crash Tag Team Racing spielen und so sämtliche Highlights des Crash-Rennsportuniversums genießen! Hier können die Spieler ihre Fahrzeuge aufmotzen, an irren Kämpfen teilnehmen, in den Abenteuer-Modus eintauchen, im Online-Mehrspieler-Modus gegen Freunde und Rivalen antreten und noch mehr." Der Startschuss fällt am 21. Juni 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer