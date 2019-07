Crash Team Racing Nitro-Fueled: Zweite Grand-Prix-Saison wird prähistorisch; "Wumpa Coins" bald kaufbar - 4Players.de

Am 2. August wird Crash Team Racing Nitro-Fueled mit der Veröffentlichung der zweiten kostenlosen Grand-Prix-Saison "Ganz zurück" prähistorisch. Der Grand Prix wird bis zum 25. August dauern."Oha, da hat Cortex den Finger wohl etwas zu lange auf der Rückspultaste gelassen. Dadurch hat er Baby-Varianten von Crash und Coco erschaffen, die in dieser Saison als spielbare Charaktere am Boxenstopp zu finden sind! Aber lasst euch nicht von den Schnullern ablenken, sondern stürzt euch ins urzeitliche Flair des Ganz zurück-Grand Prix und schaltet das beliebte Zeitmaschinen-Kart Probulot 2000 aus Crash Tag Team Racing am Boxenstopp frei. In dieser Saison können die Spieler Herausforderungen meistern und ihre Nitro-Anzeige füllen, um 18 neue Objekte zu verdienen", schreibt der Publisher. "Mit Crash als verrückter Wissenschaftler, Säbelzahn-Pura, Steinzeit-Dr. N. Tropy und anderen erhaltet ihr auch neue Skins am Boxenstopp. Und wenn euch die Konkurrenz zu sehr auf die Pelle rückt, schüchtert sie einfach mit neuen Kart-Anpassungsobjekten wie den flammenden Lavagestein-Reifen ein. Diese primitiven Räder werden euren Gegnern schon einheizen!"Neu ist ebenfalls die Strecke "Prähistorischer Spielplatz". Hier fahrt ihr Rennen in einer jurassischen Welt mit überdimensionierten Pflanzen, Geysiren, Höhlen voller Wandmalereien und Dinosauriern.Darüber hinaus wird man ab August auch "Wumpa Coins" in den digitalen Shops der jeweiligen Plattform kaufen können. Dadurch können Gegenstände aus dem "Pit Stop" (Boxenstopp) auch gegen Echtgeld via Mikrotransaktionen gekauft werden. Diese Option ändert nichts an der Kernmechanik des Spiels, betont der Publisher. Die Spieler erhalten weiterhin Wumpa-Münzen, indem sie Crash Team Racing Nitro-Fueled in einem beliebigen Modus spielen - genau wie zuvor.Letztes aktuelles Video: Back N Time Grand Prix Intro