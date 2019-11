Crash Team Racing Nitro-Fueled: Bereit für den Neon Circus Grand Prix? - 4Players.de

Neue Strecke: Koala Kong ist der Zeremonienmeister für die brandneue Strecke Koala-Karneval! Macht euch gefasst auf ein waghalsiges Zirkusspektakel im einzigartigen Koala-Stil!

Neuer Spielmodus: Rast durch die Kurven, gebt auf der Geraden Gas und entscheidet die Runde für euch im Ring-Rennen, einem neuen Spielmodus in Lokale Arcade! Meistert sämtliche Strecken und schließt Ring-Rennen-Herausforderungen ab, um Nitro zu verdienen.

Neue Charaktere: In dieser Saison garantieren die Rennfahrer Pasadena O'Possum und Ebenezer von Clutch aus Crash Tag Team Spannung am Boxenstopp, und der allseits beliebte Muskelprotz Koala Kong sorgt im Nitro-Anzeigen-Belohnungsset für Schlagzeilen.

Neue Karts: Gebt Gummi mit dem Nitro-Stoßstangen-Kart, lasst mit dem Druckhalter die Zeit von Crash Tag Team Racing wieder aufleben und geht mit dem Draufgänger aufs Ganze!

Boxenstopp: Bietet eine Mega-Show mit jeder Menge neuer Boxenstopp-Objekte, darunter Skins im Zirkus-Design, Neon-Reifen und erstmals sogar animierte Lackierungen!

Königliches Federvieh: Erkundet jede der zentralen Welten im Abenteuer-Modus, sammelt die verborgenen goldenen Eier und schaltet König Huhn frei!

Champion-Kart und Applikation: Schafft es unter die ersten 5% der Grand Prix-Bestenlisten und ihr erhaltet das Champion-Kart und die Neon-Zirkus-Markenzeichen-Applikation!

Am 8. November 2019 um 16:00 Uhr startet Activision den Neon Circus Grand Prix in Crash Team Racing Nitro-Fueled auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Neben der neuen Koala-Karneval-Strecke holt das kostenlose Event "weitere Charaktere aus dem Crash-Universum in die Arena und füllt das Nitro-Anzeigen-Belohnungsset mit aufregenden neuen Objekten. Außerdem gibt es einen neuen Spielmodus, in dem die Spieler ihr Können auf die Probe stellen werden, und ein besonderes (hüstel) Federvieh glänzt mit einem königlichen Auftritt!Neue Karts sorgen wie immer für Nervenkitzel und mit vielen neuen Skins, Reifen, Applikationen, Stickern und animierten Lackierungen können die Spieler ihren kunterbunten Stil zur Schau stellen", so der Publisher.Hier ein Überblick über die Inhalte des kommenden Grand Prix':Letztes aktuelles Video: Neon Circus Grand Prix Intro