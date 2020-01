Crash Team Racing Nitro-Fueled: Auftakt für den Rostland Grand Prix

Neuer Charakter: Er lebt! Und er ist bereit, Rennen zu fahren. Schalte den größten Fehler frei, den Crash je gemacht hat: Mega-Mix! Dieser heimtückische Mutant aus der Crash Bandicoot-Geschichte ist eine geradezu unheimliche Kombination aus Dr. Neo Cortex, N. Gin, Tiny Tiger und Dingodile.

Neue Strecke: In der trockenen Landschaft ist nur ein Außenposten aus mit Graffiti besprühtem Stahl und Schwermetall voller spuckender Flammen zurückgeblieben. Mega-Mix-Manie heißt die neue Strecke, wo dir mit Sicherheit die Haare zu Berge stehen werden!

NEeue Karts: Ohne dein Kart bist du in diesem Ödland aufgeschmissen, also musst du dich darauf verlassen können. Schalte in dieser Saison drei neue Karts frei und starte auf der Strecke durch.

Boxenstopp: Die Devise lautet Einschüchterung. Rüste dich dazu mit den neuen Anpassungsobjekten aus, die es in diesem Grand Prix freizuschalten gibt! Rostland-Skins, -Lackierungen und -Sticker im Industriepunk-Stil, aufgesprühte Applikationen und die passenden Reifen lassen dein Kart echt abgefahren aussehen.

Champion-Kart und Applikation: Schaff es unter die obersten 5% der Grand Prix-Bestenlisten und du erhältst das Champion-Kart und die Rostland-Markenzeichen-Applikation!

Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4)

Am 16. Januar 2020 um 16:00 Uhr startet Activision mit dem Rostland Grand Prix in die neue Rennsaison von Crash Team Racing Nitro-Fueled auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Dazu heißt es vom Publisher: "Lass deine Gegner in diesem postapokalyptischen Ödland, wo das Chaos regiert und nur die Mutigsten siegen, deinen Staub schlucken! Schalte neue Skins und Karts frei und mach dich bereit für eine spannende neue Strecke. Fülle außerdem deine Nitro-Anzeige, um einen monströsen neuen Charakter zu verdienen, der perfekt in diese Gegend passt."Hier ein Überblick über die Inhalte des kommenden Grand Prix':Letztes aktuelles Video: Rustland Grand Prix Intro