Crash Team Racing Nitro-Fueled: Startschuss für die finale Grand-Prix-Saison

Neue Strecke: Bist du bereit für Oxides letzte Herausforderung, die technisch ausgefeilteste neue Strecke aller Zeiten? Dann stell dich der Drive-Through-Gefahr! Diese Strecke hoch über den Dächern von Oxides Heimatplanet Gasmoxia, zwischen den Fronten der größten Fastfood-Konzerne des Planeten - Nuklear-Pizza und Gift-Burger - ist nichts für Memmen. Hoch im Himmel, kurz vor dem Weltraum, gibt es jede Menge Kurven, Wendungen und riskante Abkürzungen für unerschrockene Fahrer. Und während die beiden größten Restaurantketten von Gasmoxia kämpfen, wollen die Rennfahrer einfach den Rest des Felds und die dystopische Szenerie hinter sich lassen!

Neuer Charakter: Als ob Oxide noch nicht schlimm genug wäre, hat er den selbsternannten Herrscher der Galaxis, Imperator Velo, um Hilfe gebeten! Schalte diesen durchtriebenen neuen Charakter in der Nitro-Anzeige frei.

Neue Zeitrennen: Velo begnügt sich in dieser Saison nicht damit, ein gewöhnlicher Rennfahrer zu sein. Er stellt dich auch in Zeitrennen vor neue Herausforderungen! Zeig, wie schnell du wirklich bist, indem du die irrsinnigen Zeiten schlägst, die Velo auf jeder Nitro-Fueled-Strecke vorlegt.

Neue Karts: Dein intergalaktisches Kart wartet! Schalte in dieser Saison drei neue Leichtgewichte frei: den Leeremanta, den Velo-Heli und den kultigen Galaxiskreuzer.

Boxenstopp: Andere Welten, andere Sitten! Tauche mit zahllosen neuen Boxenstopp-Objekten für Fahrer und Kart in die Raumfahrtkultur des Planeten Gasmoxia ein.

Champion-Kart und Applikation: Schaff es unter die obersten 5% der Grand Prix-Bestenlisten und du erhältst das Champion-Kart und die Gasmoxia-Markenzeichen-Applikation!

Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Screenshot - Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4)

Am 20. Februar 2020 um 16:00 Uhr startet Activision mit dem Gasmoxia Grand Prix in die finale Rennsaison von Crash Team Racing Nitro-Fueled auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Dazu heißt es vom Publisher: "Der schurkische Nitros Oxide hat das Interesse an der Erde verloren und fordert Crash und sein Team im Gasmoxia-Grand Prix zu einem letzten epischen Kampf auf seinem Heimatplaneten heraus! In diesem giftigen Rennen treten die Spieler auf einer einzigartigen neuen Strecke weit oben in der Atmosphäre von Gasmoxia an, wo zwei Fastfood-Konzerne um die Weltherrschaft (und ein CTR-TV-Sponsoring) wetteifern. Hier gilt es nicht nur, neue Skins, Karts und einen gebieterischen neuen Charakter freizuschalten, sondern auch die technisch ausgefeilteste neue Strecke zu meistern, die es in Crash Team Racing je gegeben hat. In dieser Grand Prix-Saison können sich die Fahrer also auf einiges gefasst machen!"Hier ein Überblick über die Inhalte des finalen Grand Prix':Letztes aktuelles Video: Gasmoxia Grand Prix Intro