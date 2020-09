Crash Team Racing Nitro-Fueled: Keine weiteren Inhalte für den Funracer geplant

Irgendwann ist Schluss und das gilt jetzt auch für den Funracer Crash Team Racing Nitro-Fueled: Wie das Entwicklerstudio Beenox via Twitter mitteilt, endete mit dem März-Update die Unterstützung und es wird keine weiteren Inhalte mehr für das Spiel geben. Alle derzeitigen Features, darunter der Online-Multiplayer, Bestenlisten und Pit Stop, sollen aber weiter bestehen bleiben.Mittlerweile ist das Team nach eigenen Angaben weitergezogen und in die Entwicklung von Crash Bandicoot 4: It's About Time sowie weitere, nicht näher spezifizierte Projekte involviert.Letztes aktuelles Video: Gasmoxia Grand Prix Intro