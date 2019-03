Journey to the Savage Planet: Trailer vermittelt Eindrücke von der farbenfrohen und fremden Spielwelt - 4Players.de

505 Games und die Typhoon Studios haben einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem man kurze Ausschnitte aus der farbenfrohen Fantasy-Spielwelt von Journey To The Savage Planetzeigt, in denen sich auch die außerirdischen Bewohnern blicken lassen."Wir hier im Studio lieben das goldene Zeitalter der Science-Fiction sehr, aber es fühlt sich an, als wäre in den letzten Jahren etwas an Positivität und Abenteurergeist verloren gegangen", so Alex Hutchinson, Creative Director und Mitbegründer von Typhoon Studios. "Für meinen Geschmack gibt es zu viele Dystopien, also wollten wir, dass Journey to the Savage Planet der Weltraumerforschung ihren Sinn für das Abenteuer zurückgibt, als Hommage an die frühen SciFi-Fantasien und mit einer Prise Humor. Dieser Teaser ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, woran wir gerade arbeiten. Wir können es kaum erwarten, in den nächsten Monaten mehr davon zu zeigen."Bis zum Release wird man sich aber noch etwas gedulden müssen: Journey To The Savage Planet soll erst Anfang 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen, wobei die PC-Fassung exklusiv im Epic Store veröffentlicht werden soll.Letztes aktuelles Video: Environment Teaser