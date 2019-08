Journey to the Savage Planet: Sci-Fi-Abenteuer erscheint Ende Januar 2020; inkl. Koop-Modus - 4Players.de

505 Games (Publisher) und die Typhoon Studios (Entwickler) werden Journey to the Savage Planet weltweit am 28. Januar 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Box-Version im Einzelhandel folgt in ausgewählten europäischen Ländern am 31. Januar 2020. Das Sci-Fi-Abenteuer mit Erkundungsschwerpunkt wird auf allen Plattformen 29,99 Euro kosten.Passend zur gamescom 2019 ist der folgende Trailer präsentiert worden, der einige Einblicke in die kuriose Alien-Welt gibt - mit Schauplätzen wie den Jellywaft Islands, Swamp Gully und Fungal Forest. Die skurrile Welt wird man im kooperativen Zwei-Spieler-Modus (online) übrigens gemeinsam erkunden können."Als Mitarbeiter von Kindred Aerospace, das stolz darauf ist, dass es das 'viertbeste interstellare Explorationsunternehmen' ist, werden die Spieler auf einen unbekannten Planeten namens AR-Y 26 tief in einer fiktiven, weit entfernten Ecke des Universums gebracht. Mit großen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan, ist es ihre Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen und zu katalogisieren, um festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist."Vorbesteller erhalten zwei Bonusobjekte: die digitale Wackelkopffigur Martin Tweed sowie einen "Viertbester"-Pistolen-Talisman von Kindred Aerospace, den die Spieler ausrüsten können, um ihre Chancen auf bessere Beute-Abwürfe zu steigern.