Journey to the Savage Planet: Knallbuntes Sci-Fi-Abenteuer hat den kniffligen Modus "Old Game Minus" bekommen

War euch das am 28. Januar veröffentlichte knallbunte Sci-Fi-Abenteuer Journey to the Savage Planet zu einfach? Dann könnte der frische (oder eher gammlige?) Modus "Old Game Minus" etwas für euch sein. In der per Update nachgereichten Spielvariante hat man laut Dualshockers.com nur noch drei statt unendlich vielen Leben zur Verfügung und tritt zudem unter Zeitdruck an.Nach einem Scheitern sollen sämtliche "Old Game Minus"-Spielstände gelöscht werden. Des Weiteren sollen u.a. Verbesserungen am Foto-Modus im Update enthalten sein. In unserem Test des Spiels für PC, PS4 und Xbox One resümierte Jan (also ich):"Ich habe mich zwar oft über den unfertigen Zustand von Journey to the Savage Planet geärgert, der sich vor allem in zahlreichen Glitches und der hölzernen Steuerung zeigt. (...) Mit ihrem unbeschwert albernen, teils schwarzen Humor treffen die Entwickler allerdings voll ins Schwarze. Ich konnte es kaum erwarten, neue bizarre Werbespots freizuschalten. Oft konnte die planetare Reise trotz diverser Probleme angenehme Erkundungsreize entfalten – zumal sie deutlich weniger ausgewalzt wirkt als in vergleichbaren Spielen mit Crafting-Fokus."Letztes aktuelles Video: Video-Test