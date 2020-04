Journey to the Savage Planet: Erweiterung Hot Garbage und Releasetermin vorgestellt

Mit Hot Garbage haben die Typhoon Studios und 505 Games die erste große Erweiterung für das Sandbox-Abenteuer Journey to the Savage Planet vorgestellt. Sie erscheint am 15. April für den PC im Epic Games Store und für Xbox One zum Preis von 7,99 Euro. Für die PS4 wird der DLC erst "demnächst" nachgereicht.Beschreibung des Herstellers zu Hot Garbage:"In der Erweiterung 'Hot Garbage' für Journey to the Savage Planet startet die Rakete zum neuen, fremdartigen Planeten DL-C1, wo die Spieler Berichten über seltsame Spitzenwerte bei den Schadstoffausstößen im neuen Strandressort von Kindred Aerospace nachgehen müssen. Nachdem sie herausgefunden haben, dass Roboter-Mitarbeiter von Vyper Corp. das Kindred-Ressort als Giftmüllhalde benutzen, bahnen sich die Spieler einen Weg durch noch mehr Alienschleim und erstatten dem Hauptquartier Bericht, auf was sie dabei stoßen."Letztes aktuelles Video: Hot Garbage DLC