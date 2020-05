Journey to the Savage Planet: Sci-Fi-Abenteuer auf Switch gelandet

Screenshot - Journey to the Savage Planet (Switch) Screenshot - Journey to the Savage Planet (Switch) Screenshot - Journey to the Savage Planet (Switch) Screenshot - Journey to the Savage Planet (Switch) Screenshot - Journey to the Savage Planet (Switch) Screenshot - Journey to the Savage Planet (Switch)

Am 21. Mai 2020 haben 505 Games und die Typhoon Studios das bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Sci-Fi-Abenteuer Journey to the Savage Planet auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 29,99 Euro. Am 25. Juni soll zudem eine Boxversion im Handel erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In diesem spannenden und farbenfrohen First-Person-Abenteuerspiel spielst du als neuester Rekrut von Kindred Aerospace. Mit nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan wirst du auf einen fremden Planeten gebracht, wo es deine Aufgabe ist, die fremde Flora und Fauna zu erforschen, zu katalogisieren und festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch