Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order: Spielszenen-Video: Avengers und Guardians of the Galaxy im Kampf - 4Players.de

Bei Game Informer ist ausführliches Spielszenen-Material aus Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order veröffentlicht worden. In dem sieben Minuten langen Video darf man einen Blick auf die Zwischensequenzen und allerlei Arena-Kämpfe gegen "The Black Order" werfen. Zu sehen sind hauptsächlich die Guardians of the Galaxy und die Avengers.Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order wird am 19. Juli 2019 exklusiv auf Nintendo Switch beginnen. Sowohl lokal als auch online wird man mit bis zu vier Spielern gemeinsam losziehen können. Zur Figurenauswahl innerhalb des Aufgebots an Superhelden gehören unter anderem die Avengers, die Guardians of the Galaxy und die X-Men. Dank des Progressionssystem erlernen die Helden außerdem neue Fähigkeiten, die sie umgehend einsetzen können. Nintendo : "In dieser neuen Geschichte befinden sich Helden und Schurken in einen Wettlauf gegen die Zeit quer durch das Marvel-Universum. Ihr Ziel: die Infinity-Steine zu finden, bevor Thanos und die Black Order mit ihrer Macht das Universum ins Chaos stürzen können. Jede Etappe ihrer gefährlichen Mission führt das Team zu legendären Schauplätzen - vom Avengers Tower bis zur X-Villa - und lässt beliebte Charaktere in unerwarteter Weise aufeinandertreffen. Erstmals in der Reihe kannst du mit der Helden-Kamera zur Schulterperspektive wechseln und so die Action hautnah erleben, ob allein oder in Mehrspielerpartien für bis zu vier Konsolen. Spiele online, offline über die lokale Verbindung oder gib einen Joy-Con an einen Freund weiter, um ihn in dein Team aufzunehmen. Mit einem zweiten Joy-Con-Paar (separat erhältlich) können bis zu vier Spieler auf einer Konsole spielen! Deine Freunde können frei ins Spiel ein- und aussteigen (...)"Letztes aktuelles Video: Trailer