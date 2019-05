Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order: Die X-Men im Trailer - 4Players.de

Nintendo hat einen weiteren Trailer zu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order veröffentlicht. Das Video konzentriert sich auf die X-Men, u. a. Wolverine, Beast, Colossus, Psylocke, Storm, Cyclops, Nightcrawler und Magneto sind zu sehen. Ob alle Charaktere auch spielbar sein werden (zum Beispiel Magneto), ist unklar.Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order wird am 19. Juli 2019 exklusiv auf Nintendo Switch beginnen. Sowohl lokal als auch online wird man mit bis zu vier Spielern gemeinsam losziehen können. Zur Figurenauswahl innerhalb des Aufgebots an Superhelden gehören unter anderem die Avengers, die Guardians of the Galaxy und die X-Men. Dank des Progressionssystem erlernen die Helden außerdem neue Fähigkeiten, die sie umgehend einsetzen können.Letztes aktuelles Video: X-Men Trailer