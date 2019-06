Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order: Die Marvel-Riege im E3-Trailer; Erweiterungspass bestätigt - 4Players.de

Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Screenshot - Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch)

Luke Cage, Elektra, Elsa Bloodstone und Ghost Rider haben sich dem Kampf für die Gerechtigkeit angeschlossen. Nintendo, Marvel Entertainment und Team Ninja haben in der Direct-Ausgabe zur E3 2019 einen neuen Trailer zu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order veröffentlicht, das am 19. Juli 2019 für Switch erscheinen wird:Zugleich wurde ein Erweiterungspass angekündigt: "Mit einem kostenpflichtigen Erweiterungspass können Spieler/Innen ihre Allianz sogar noch ausbauen. Er enthält kommende Download-Inhalte aus beliebten Serien wie Fantastic Four, X-Men und Marvel Knights."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer