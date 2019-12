Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order: "Rise of the Phoenix" (DLC #2) steht in den Startlöchern - 4Players.de

Die zweite Erweiterung "Rise of the Phoenix" für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order wird am 23. Dezember 2019 erscheinen. Phoenix, Gambit, Iceman und Cable werden als spielbare Charaktere hinzugefügt."Dieser kostenpflichtige Erweiterungspass umfasst drei DLC-Pakete, die nach der Veröffentlichung von Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order nacheinander erscheinen. Die DLC-Pakete können nicht einzeln gekauft werden."Letztes aktuelles Video: Rise of the Phoenix DLC Trailer