Die wohl berühmteste Familie des Marvel-Universums, die Fantastischen Vier, schließen sich im Erweiterungspass für @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order am 26.03. der Allianz an! #MUA3



Zum Erweiterungspass: https://t.co/6gPmhQPROZ pic.twitter.com/0PN6Zhi7nv



— Nintendo DE (@NintendoDE) February 19, 2020

Am 26. März 2020 wird die dritte Erweiterung für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order erscheinen. Im DLC-Pack 3 "Fantastic Four: Shadow of Doom" stehen die "Fantastischen Vier" und Dr. Doom im Mittelpunkt. Weitere Angaben, auch zur Spielbarkeit der Figuren, haben Nintendo und Team Ninja nicht gemacht.Insgesamt drei Erweiterungen sind im Erweiterungspass (19,99 Euro) enthalten. Die drei DLC-Pakete können nicht einzeln gekauft werden.