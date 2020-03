Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order: DLC Pack 3 startklar: Fantastic Four: Shadow of Doom

Im dritten DLC Pack, das ab heute zu haben ist, heißt es "Doctor Doom gegen Marvels First Family". Das DLC Pack 3: Fantastic Four: Shadow of Doom fügt Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order die Fantastischen Vier und Doctor Doom als spielbare Charaktere hinzu. Sie kämpfen sich durch eine komplett neue Geschichte, verspricht Nintendo.Insgesamt drei Erweiterungen sind im Erweiterungspass (19,99 Euro) enthalten. Die drei DLC-Pakete können nicht einzeln gekauft werden.Letztes aktuelles Video: DLC-Paket 3 - Fantastic Four Shadow of Doom