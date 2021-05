Hades: Gerücht: Hinweis auf Umsetzung für PlayStation 4

Das hervorragende Action-Rollenspiel Hades ab 54,00€ bei kaufen ) ist bisher nur auf dem PC (Epic Games Store und Steam) sowie für Nintendo Switch erhältlich. Die lang erwartete Umsetzung für weitere Konsolen-Plattformen scheint langsam näher zu rücken, denn das koreanische "Game Rating and Administration Committee" hat das Spiel am 30. April 2021 mit einer Altersklassifikation für die noch nicht offiziell angekündigte PlayStation-4-Version versehen ( zur Website Quelle ). Es ist der erste konkrete Hinweis auf eine PS4-Umsetzung.Normalerweise sind solche "Leaks" durch Altersklassifikationsorganisationen ziemlich zuverlässig und glaubwürdig - wie schon bei Sunset Overdrive oder Octopath Traveler . Das "Game Rating and Administration Committee of Korea" ist im Prinzip vergleichbar mit der deutschen USK. Als staatliche Organisation verteilt es Alterskennzeichnungen für Computer- und Videospiele, die Korea erscheinen.Hades wurde am 17. September 2020 für PC und Switch veröffentlicht. Zum Test : Oh, nein! Nicht schon wieder ein Rogue-like! Das waren meine ersten Gedanken nach der Ankündigung von Hades. Aber weit gefehlt: Das Studio Supergiant Games zeigt erneut seine Ausnahmeklasse und umschifft viele der klassischen Schwachstellen mit sensationellen Kämpfen und kreativen Story-Kniffen - warum Hades ein Ausnahmespiel ist, verrät der Test Letztes aktuelles Video: VideoTest