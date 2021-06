Hades: Wird Mitte August für PlayStation, Xbox-Konsolen und im Xbox Games Pass erscheinen

We're thrilled to announce our Game-of-the-Year-winning dungeon crawler HADES is coming to #Xbox Game Pass and #PlayStation on August 13th!!🔥 #E32021



Physical editions published by @PrivateDivision up for pre-order today.

Details on our web site: https://t.co/SI72DHUxtb pic.twitter.com/KNoQJpaqZ1



— Supergiant Games (@SupergiantGames) June 13, 2021

Supergiant Games wird Hades ab 32,99€ bei kaufen ) am 13. August 2021 auf PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlichen. Es wird außerdem zum Xbox-Game-Pass-Aufgebot (PC & Konsolen) gehören. Hades ist bisher auf PC und Switch erhältlich. Eine Box-Version wird wohl in Zusammenarbeit mit Private Division (Take-Two Interactive) vertrieben. Zum Test : Oh, nein! Nicht schon wieder ein Rogue-like! Das waren meine ersten Gedanken nach der Ankündigung von Hades. Aber weit gefehlt: Das Studio Supergiant Games zeigt erneut seine Ausnahmeklasse und umschifft viele der klassischen Schwachstellen mit sensationellen Kämpfen und kreativen Story-Kniffen - warum Hades ein Ausnahmespiel ist, verrät der Test.Letztes aktuelles Video: VideoTest