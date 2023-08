Hades: Speedrunnerin gelingt als erste der 64-Heat-Run

64 Heat: So gelang der Durchlauf in der härtesten Option von Hades

Im Rougelikegibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich selbst immer wieder herauszufordern, obwohl man die Unterwelt längst einige Male verlassen hat. Was allerdings auch drei Jahre nach Releasehatte, war der berüchtigte 64-Heat-Run. Bis jetzt.Mithilfe der Heat-Gauge können Spieler selbst einstellen, wie hart ihr Charakter bei der Flucht aus der Unterwelt bestraft werden soll. Wer einen Höllenmodus-Speicherstand verwendet, kann die maximale Heat-Gauge auf 64 stellen, es handelt sich um die. In der Community von Hades galt dieser Durchlauf bisher als „nahezu unmöglich“.Bei einem 64-Heat-Run stellt ihr alle Konditionen auf die maximale Stufe. Heißt: Ihr könnt euch nicht heilen, Upgrades sind beschränkt, ihr müsst mehrere Phasen beim Endboss aushalten, Feinde richten deutlich mehr Schaden an, bewegen sich schneller und so weiter.Die, ihr Username lautet AngeL1c, stammt aus Israel und lädt seit zwei Jahren ihre Speedruns hoch, wo sie sich heftigen Herausforderungen in Hades stellt oder Durchläufe in sehr niedriger Zeit absolviert. Sie hat den unmöglichen Hades-Run als erste geschafft. Dafür habe sie 51 Versuche gebraucht.Als Waffe verwendet sie den– die einzige Waffe, die laut der Community für solch einen Versuch überhaupt realistisch ist. Zudem ist viel Glück nötig, um von den Göttern hilfreiche Upgrades zu bekommen. Youtuber Haelian erklärt in einem Video, welche Items nötig sind, um in der gegebenen Zeit überhaupt genug Schaden anzurichten. Die Chance, die passenden Gegenstände zu erhalten, liege bei 0,0147 Prozent. Ansonsten sei es, rein mathematisch gesehen, gar nicht schaffbar.„Ich habe nicht wirklich daran geglaubt, es zu schaffen“, schreibt Jade dem Magazin Polygon via Discord. Sie habe knapp 3.000 Spielstunden in Hades, sich den 64-Heat-Run aber dennoch nicht zugetraut. Unter denist derzeit übrigens ein anderes spannendes Rougelike zu finden, worin ebenfalls Speedruns absolviert werden.