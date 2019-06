The Outer Worlds: Termin des Sci-Fi-Rollenspiels von Obsidian Entertainment steht fest + Trailer - 4Players.de

"Ein vom Spieler vorangetriebenes Rollenspiel mit großartiger Geschichte: In bester Obsidian-Tradition liegt es an Ihnen, wie Sie an The Outer Worlds herangehen. Ihre Entscheidungen beeinflussen nicht nur, wie sich die Geschichte entwickelt, sondern auch Ihren Charakter, die Geschichten Ihrer Begleiter und die Geschehnisse gegen Ende des Spiels.

Jeder hat seine Schwächen – und das ist gut so: Neu bei The Outer Worlds ist die Idee der Schwächen. Einen interessanten Helden machen seine Schwächen aus. Beim Spielen von The Outer Worlds verfolgt das Spiel Ihre Erlebnisse und erkennt, was Ihnen besonders schwer fällt. Sie werden wieder und wieder von Raptidons angegriffen? Wählen Sie die Schwäche „Raptiphobie“, um einen Nachteil im Kampf gegen diese wilden Kreaturen zu erhalten – im Ausgleich dazu erhalten Sie sofort einen zusätzlichen Charaktervorteil. Diese optionale Möglichkeit hilft Ihnen, Ihren Charakter optimal auf die Gefahren von Halcyon vorzubereiten.

Führen Sie Ihre Begleiter: Auf Ihrer Reise durch die entfernte Kolonie treffen Sie auf eine Reihe von Charakteren, die sich Ihrer Crew anschließen wollen. Diese Begleiter verfügen über einzigartige Fähigkeiten und haben allesamt eigene Missionen, Motivationen und Ideale. Es liegt an Ihnen, diesen Charakteren beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen oder sie für Ihre Zwecke einzuspannen.

Erforschen Sie die Kolonie: Halcyon ist eine Kolonie am Rande der Galaxis, die von einem Konzernvorstand geführt wird. Dieser kontrolliert alles ... bis auf die Alien-Monster, die zurückgelassen wurden, als das Terraforming der beiden Planeten der Kolonie nicht ganz nach Plan verlief. Finden Sie Ihr Schiff, stellen Sie eine Crew zusammen und erforschen Sie die Einrichtungen, Raumstationen und andere interessante Orte in ganz Halcyon."

Der Termin steht fest. The Outer Worlds wird am 25. Oktober 2019 für PC (Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.In The Outer Worlds erwacht man auf einem Kolonisten-Raumschiff aus dem Tiefschlaf, das auf dem Weg nach Halcyon (einer Erd-Kolonie am Rande der Galaxie) verloren ging. Fortan befindet man sich inmitten einer Verschwörung. Während man die entferntesten Bereiche des Weltraums erkundet und auf verschiedene Fraktionen trifft, die alle um die Macht wetteifern, sollen die Entscheidungen des eigenen Charakters die Geschichte prägen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer