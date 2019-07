The Outer Worlds: Wird für Nintendo Switch umgesetzt - 4Players.de

Das Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds von Obsidian Entertainment und Private Division wird ebenfalls für Nintendo Switch erscheinen. Für die Umsetzung wird das Studio Virtuos (Mitarbeit an Dark Souls Remastered, Final Fantasy 12: The Zodiac Age) verantwortlich sein. Ein konkreter Termin wurde aber nicht genannt.Für PC (Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 4 und Xbox One wird The Outer Worlds am 25. Oktober 2019 erscheinen. In The Outer Worlds erwacht man auf einem Kolonisten-Raumschiff aus dem Tiefschlaf, das auf dem Weg nach Halcyon (einer Erd-Kolonie am Rande der Galaxie) verloren ging. Fortan befindet man sich inmitten einer Verschwörung. Während man die entferntesten Bereiche des Weltraums erkundet und auf verschiedene Fraktionen trifft, die alle um die Macht wetteifern, sollen die Entscheidungen des eigenen Charakters die Geschichte prägen.Unsere Vorschau von der E3 2019 findet ihr hier : Hoppla, hat Obsidian da etwa "Fallout Space Vegas" entwickelt, ohne Bethesda vorher Bescheid zu sagen? Das neue 3D-Rollenspiel der Genre-Spezialisten, das bereits im Oktober 2019 erscheinen soll, erinnert zumindest in vielen Momenten der knapp zwanzigminütigen Präsentation auf der E3 frappierend an Fallout 3 und New Vegas.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer